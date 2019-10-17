Twitter siyasi lider şikayetlerinden bunaldı

Trump’ın veya diğer politik liderlerin tweet atarken, Twitter’ın genel kurallarına uymaması ve bazı saldırgan ifadeler kullanmaları herkesin tepkisini çekiyordu. Twitter bu liderlerin de yasaların ve kuralların üzerinde olmadığını dile getirse de hesapları engellemeye gücü yetmiyordu.

Ancak şimdi Twitter yeni yönetimi yeni kararlar aldı. Buna göre kişilere yönelik açık ve net hakaret veya şiddet ifadeleri affedilmeyecek.

Yine de Twitter yöneticileri, her tweet’i ayrı ayrı değerlendirecke ve kamu yararına bilgi barındıran içerikleri silmemeye karar verebilecekler.

Bu “açık nokta” sayesinde Twitter’ın saldırgan ve hakaret içeren tweetlerini silmemek için kendilerine bahane bulabilecekleri düşünülüyor. Trump, Twitter hesabına hiçbir müdahale yapılmaması konusunda çok hassas.

Twitter’ı, oturduğu yerden dünyayı yönetmek ve dünya piyasalarını manipüle etmek için kullanıyor. Kendisi de bu durumu kabul ediyor ve Başkanlık seçimlerini de attığı tweet’ler ile kazandığını sık sık dile getiriyor.

İki yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı?

