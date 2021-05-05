Tyrese Gibson’un başrolünü üstlendiği ‘Rogue Hostage’ filminden fragman paylaşıldı

Yönetmen koltuğunda korku ve gerilim türündeki filmleriyle büyük bir sükse yaratan Joon Keeyes’in oturduğu Rogue Hostage’ın senaryosu Mickey Solis’in kaleminden çıktı. Filmin oyuncu kadrosunda Tyrese Gibson ve John Malkovich'in yanı sıra Michael Jai White, Christopher Backus, Luna Lauren Velez ve Holly Taylor yer alıyor. Rogue Hostage filminin 11 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

ROGUE HOSTAGE KONUSU

Eski bir denizci ve bekar bir baba olan Kyle Snowden, yaşadığı travmanın sonrasında stres bozukluğu ile mücadele etmektedir. Militan Eagan Raize, bir gün Kyle'nin üvey babasının dükkanını ele geçirir ve Kyle ile müşteriler dükkanda mahsur kalır. Kyle'ın küçük kızı da dahil olmak üzere içerideki herkesin hayatı tehlike altındadır. Zamana karşı yarışan Kyle, mahsur kalan insanları kurtarmak için teröristler ve kişisel düşmanlarıyla savaşır.



