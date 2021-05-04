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  4. Oscar ödüllü Chloe Zhao imzalı ‘Eternals’ filminden ilk fragman geldi

Oscar ödüllü Chloe Zhao imzalı ‘Eternals’ filminden ilk fragman geldi

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nomadland filmiyle ‘En İyi Yönetmen’ Oscar Ödülü’nü kazanan Chloe Zhao’un yeni projesinden ilk görüntüler paylaşıldı. Oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Salma Hayek ve Richard Madden gibi yıldız isimlere ev sahipliği yapan Eternals’in görüntüleri sürpriz bir şekilde yayınlandı.

Oscar ödüllü Chloe Zhao imzalı ‘Eternals’ filminden ilk fragman geldi

Marvel Stüdyoları’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda eski ve yeni filmlere yer verildi. Yıllarca süren süper kahraman efsanelerini tek bir videoda toplayan Marvel, sürprizi ise paylaşımın sonuna bıraktı. Videonun en sonunda Angelia Jolie’nin Thena ismindeki bir süper kahramanı canlandırdığı, Eternals filmine yer verildi. Marvel videoyu, “Dünya değişip dönüşebilir. Ama değişmeyecek tek bir şey var. Hepimiz büyük bir ailenin parçasıyız” notuyla paylaştı.

Büyük bir merak ve heyecanla beklenen Eternals filminin 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girmesi ön görülüyor.

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Angelina Jolie
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