Oscar ödüllü Chloe Zhao imzalı ‘Eternals’ filminden ilk fragman geldi

Marvel Stüdyoları’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda eski ve yeni filmlere yer verildi. Yıllarca süren süper kahraman efsanelerini tek bir videoda toplayan Marvel, sürprizi ise paylaşımın sonuna bıraktı. Videonun en sonunda Angelia Jolie’nin Thena ismindeki bir süper kahramanı canlandırdığı, Eternals filmine yer verildi. Marvel videoyu, “Dünya değişip dönüşebilir. Ama değişmeyecek tek bir şey var. Hepimiz büyük bir ailenin parçasıyız” notuyla paylaştı.

The world may change and evolve. But the one thing that will never change, we’re all part of one big family. pic.twitter.com/TUU5848QYR