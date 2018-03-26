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Uber - sarı taksi tartışmasında Demet Akalın tarafını seçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Son günlerde yaşanan Uber-Taksi kavgasına Demet Akalın da dahil oldu. Demet Akalın bu tartışmada bakın kim tarafını tuttu

Uber - sarı taksi tartışmasında Demet Akalın tarafını seçti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sarı taksi-Uber tartışmasına dahil oldu. Demet Akalın, konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Akalın sayfasına "Kusura bakmayın ben taksiciyim Uber kullanmıyorum. Eski kafalıyım. Taksim içinde unuttuklarımı getirdi senelerce... Şimdi Uber geldi diye medeniyeti kabul etmeyeceğim" notunu düştü.

AKALIN'DAN TAKİPÇİSİNE YANIT

Bir takipçisi Akalın'ın sözlerine "Plakan vardır en az 10 tane" diyerek karşılık verdi.

Akalın'dan ise yanıt gecikmedi:

"Ticarete kafam basmaz taksi plakası olan ben değilim! Ben ev alırım başka bir yatırımım da yok. Olursa gıda işi olur!"

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