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Üç aylık bebek ezilerek öldü! Babası kalp krizi geçirince üstüne düştü!

3 aylık bebek Muhammed Nur Daniel Nurul Effendy, aile evinde babasının üzerine bayılması sonucunda ezilerek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi ikisini de yatakta ölü buldu. Acı olay ülkede gündem oldu.

Üç aylık bebek ezilerek öldü! Babası kalp krizi geçirince üstüne düştü!

Üç aylık Muhammed Nur Daniel Nurul Effendy kalp krizi geçiren babasının Malezya'nın güneyindeki Melaka'daki aile evlerinde babasının üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

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"KOLUNUN ALTINA SIKIŞMIŞTI"

35 yaşındaki baba Nurul Effendy İbrahim, eşi tarafından yatağında ölü bulundu. Kocasını döndürdüğünde ise bebeğinin de sıkıştığını gördü. Acılı anne ilk önce gazdan dolayı ikisinin öldüğünü düşündüğünü belirtti. "Kocam baygındı ve o sırada hala nefes alan bebeğimiz kolunun altında sıkışmıştı. Ancak bebeğimiz çok zayıf ve solgun görünüyordu." dedi.

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Hastaneye kaldırılan minik çocuk, tedavi altına alınırken hayatını kaybetti. Akrabalar, Nurul'un önceki gece göğüs ağrılarından şikayet ettiğini ancak bunları önemsemediğini söylüyor. Çiftin, üçüncü çocukları olan bebek Muhammed'i 15 yıl beklediği belirtildi.

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