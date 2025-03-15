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  4. Üç büyükler hayal kırıklığı yaşattı! Harcamaların karşılığı yine hüsran...

Üç büyükler hayal kırıklığı yaşattı! Harcamaların karşılığı yine hüsran...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 09:45
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon transfere harcadığı 152.5 milyon Euro karşılık bulmadı. Sarı-lacivertli kulüp kendisinden tam 3 kat daha az değerli Rangers'a elenirken, Sarı-kırmızılılar ise genç ve mütevazi bir takıma sahip olan Az Alkmaar'a elendi. Kartal ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 takım içinde kendine yer bulamadı.

Üç büyükler hayal kırıklığı yaşattı! Harcamaların karşılığı yine hüsran...

Süper Lig'in 3 büyük kulübü, bu sezon da Avrupa kupalarında çöktü kaldı, hayal kırıklığı yaşattı. Katlanarak artan borçlarına rağmen yaptıkları rekor transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş uluslararası arenada karşılığını alamadı. 3 Büyükler'den Beşiktaş Ocak'ta, Galatasaray Şubat'ta, Fenerbahçe Mart'ta Avrupa'ya havlu atarak baharı göremedi.

OYUNCULARIN DEĞERİ KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

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Geçen sezon Olympiakos'a penaltılarla elenen Fenerbahçe (242 milyon Euro), Avrupa'da başarı için En-Nesyri, Skriniar, Talisca gibi yüksek maliyetli transferler yaptı. Ancak Avrupa Ligi son 16 turunda kendisinden 3 kat daha az değeri bulunan Rangers'a (79.5 milyon Euro) diş geçiremedi. 12 oyuncuya 64.4 milyon Euro ödense de başarı gelmedi. Ligde Galatasaray'ın ardında zirve yarışı veren F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda da bulunuyor.

DEVLER LİGİ'NDEN DÜŞTÜ, YİNE BAŞARAMADI

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Şampiyonlar Ligi'nden düştüğü Avrupa Ligi'nde 14'üncü olup, son 16 play-off'unda 24 yaş ortalamalı AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray, transfere 61.1 milyon Euro harcadı. Yanlış tercihlerinin faturasını elenerek çeken Aslan, Gabriel Sara'ya 18, Elias Jelert'e 9, Carlos Cuesta'ya 8 milyon Euro gibi astronomik bonservis bedelleri verdi ve taraftarının tepkisini çekti. Ligde lider durumdaki Cimbom, Türkiye Kupası'nda da var.

HOCA DEĞİŞTİ ÇARE OLMADI

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Kötü sezonun sancısını yaşayan Beşiktaş, 10 oyuncuya 27 milyon Euro harcama yaptığı sezonda 36 takımlı Avrupa Ligi'nde 9 puanla 28. olabildi. Teknik direktör değişimine gidilerek Solskjaer'i koltuğa oturtan siyahbeyazlılara bu değişim de çare olmadı. Musrati'nin 11 milyon Euro'luk bonservisinin yanı sıra Uduokhai, Mario ve İmmobile ile birlikte maliyet maaşlarla 100 milyon Euro'yu buldu. Kasım ayı gelmeden Süper Lig'e havlu atan Kartal'ın önünde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Trabzonspor ise Avrupa Ligi ön elemesinden düştüğü Konferans Ligi'nde de play-off'ta elenerek gruplara kalamadı.

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beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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