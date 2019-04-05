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Üç genç ölümden döndü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 08:09 | Son Güncelleme

Rusya'da üç genç, yaptıkları hareketle büyük bir faciaya davetiye çıkardı. Araca benzin doldururken sigara yakan gençler ortalığın bir anda yanmasına neden oldu.

Rusya'da bir akaryakıt istasyonunda araca benzin doldurmak isteyen gençler ölümden döndü. Araca benzin doldurmaya çalıştıkları sırada sigara yakınca bir anda her yer alev topuna döndü.

Araca uzattıkları pompanın yanmasıyla birlikte her tarafa yayılan alevler gençlerin de panik yapmasına neden oldu. Panik halinde ellerindeki pompayı fırlatarak kendilerini kurtarmak için oradan kaçtı. O sırada yangının olduğu yerde daha büyük bir facia veya patlama yaşanmadı. Yaşanan tüm o anlar, akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Mucizevi kurtuluş kameradaMucizevi kurtuluş kamerada
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Anahtar Kelimeler:
rusya benzin istasyonu yangın sigara

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