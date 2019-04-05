Üç genç ölümden döndü

Rusya'da bir akaryakıt istasyonunda araca benzin doldurmak isteyen gençler ölümden döndü. Araca benzin doldurmaya çalıştıkları sırada sigara yakınca bir anda her yer alev topuna döndü.

Araca uzattıkları pompanın yanmasıyla birlikte her tarafa yayılan alevler gençlerin de panik yapmasına neden oldu. Panik halinde ellerindeki pompayı fırlatarak kendilerini kurtarmak için oradan kaçtı. O sırada yangının olduğu yerde daha büyük bir facia veya patlama yaşanmadı. Yaşanan tüm o anlar, akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

