Üç günde dört saldırı: Hepsi köpek balıklarına yem oldu!

Avustralya’nın Sydney kentinde 12 yaşındaki Nico Antic, denize atladığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Nico’nun hayatta olduğu ancak beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Son 3 günde art arda yaşanan saldırılar sonrası sahiller kapatıldı, yetkililer alarma geçti.

Avustralya’nın Sydney kentinde hafta sonu yaşanan köpek balığı saldırısı ülkeyi yasa boğdu. 12 yaşındaki Nico Antic, Sydney Limanı’ndaki Nielsen Park’ta, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki bir kayalıktan denize atladığı sırada köpek balığının saldırısına uğradı.

Olay, pazar günü saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren köpek balığının boğa köpek balığı olabileceğini değerlendiriyor. Saldırı sırasında Nico’nun iki bacağı da ağır şekilde yaralandı.

ARKADAŞININ MÜDAHALESİ HAYATINI KURTARDI

Nico’nun hayatta kalmasını, arkadaşlarından birinin cesur müdahalesi sağladı. Beş arkadaşıyla birlikte denizde olan Nico, saldırı sonrası arkadaşı tarafından sudan çıkarılarak kayalıklara taşındı. O sırada köpek balığının hâlâ çevrede olduğu bildirildi.

“HAYATTA AMA UYANAMAYACAK”

Çarşamba günü Nico’nun hayatını kaybettiğine dair haberler çıksa da, aileye yakın bir isim Daily Mail’e yaptığı açıklamada bu bilgiyi yalanladı. Yetkililer, Nico’nun Sydney Çocuk Hastanesi’nde yaşam destek ünitesinde tutulduğunu ve durumunun değişmediğini açıkladı.

SAHİLLER KAPATILDI

Nico’nun saldırısı, son 3 günde New South Wales eyaletinde yaşanan dört köpek balığı vakası meydana geldi.

Manly North Steyne Beach’te 27 yaşındaki sörfçü Andre de Ruyter ağır yaralandı, yoğun kan nakliyle hayata tutundu. Ailesi, durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Dee Why Beach’te 11 yaşındaki bir çocuk köpek balıkları yüzünden sörf tahtasından düştü ancak yara almadan kurtuldu.

Point Plomer’da 39 yaşındaki bir sörfçü hafif yaralandı.

