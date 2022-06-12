Üç Kağıtçı filminin konusu ne? Üç Kağıtçı filminin oyuncuları kim? Kaç yılında çekildi?

Üç Kağıtçı filminin konusu 12 Haziran 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Üç Kağıtçı filminin konusu ne? Üç Kağıtçı filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Üç Kağıtçı filminin konusu şu şekildedir:
Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.
Üç Kağıtçı filminin oyuncuları:
Kemal Sunal
Ülkü Özen
Ali Şen
Turgut Özatay
Nizam Ergüden
Reha Yurdakul
Hakkı Kıvanç
Arap Celal
Zeki Sezer
Muhteşem Durukan
Zehra Uçar
Renan Fosforoğlu
Zeki Alpan
Haydar Karaer
Ahmet Turgutlu
Ayten Koçak
İsmail Cavcı
Üç kağıtçı filmi 1981 yapımıdır. Film, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.
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