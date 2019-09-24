NASA uyardı: Üç Keops Piramidi büyüklüğünde, yarın geliyor!

NASA tarafından yapılan açıklamada, 523934 (1998 FF14) adını alan gök cismi, 190 ilâ 430 metre boyunda. Yani 2-3 Keops piramidi ile kıyaslanacak büyüklükte.
Keops piramidinin yüksekliği 139 metre.
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