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NASA uyardı: Üç Keops Piramidi büyüklüğünde, yarın geliyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

NASA, yarın büyük bir asteroidin Dünya’ya yaklaşacağını duyurdu.

NASA uyardı: Üç Keops Piramidi büyüklüğünde, yarın geliyor!

NASA tarafından yapılan açıklamada, 523934 (1998 FF14) adını alan gök cismi, 190 ilâ 430 metre boyunda. Yani 2-3 Keops piramidi ile kıyaslanacak büyüklükte.

Keops piramidinin yüksekliği 139 metre.

Asteroid, Dünya’ya 4.2 milyon kilometre mesafeye yaklaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
keops piramiti astreoid gezegen NASA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inşallah amerikaya düşerde dünya kurtulur
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