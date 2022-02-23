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Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Türkan ve Somer boşanıyor mu?

23.02.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerde oynadığı Üç Kız Kardeş'in 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Çekimleri Ayvalık ve Cunda'da yapılan Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünde Somer baba olacağını öğreniyor. Diğer yandan ise Türkan, Somer'den boşanmak istiyor.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından aynı adla ekrana uyarlanan iddialı dizinin 1 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor.

TÜRKAN VE SOMER BOŞANIYOR MU?

Üç Kız Kardeş'in 2. bölümünde Düğününün akabinde gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Türkan adeta yıkılmıştır. Somer'in onu sevmediğini ve karısı olmasını istemediğini öğrendikten sonra o evde kalmak istemeyen Türkan, Rüçhan'ın tepkisiyle karşılaşmıştır. Diğer taraftan Somer baba olacağı haberini alır.

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Sadık'ın içinde ise kötü bir his vardır. Nesrin durumu anlamasa da kötü haber ulaşmakta gecikmeyecektir. Türkan Somer'den boşanmak istese de Rüçhan buna asla izin vermeyecektir.

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Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle 1 Mart Salı 20.00'da Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan, Derya ve Dönüş, anneleri Nesrin ve babaları Sadık Kalender’le birlikte Ayvalık’ta sessiz sakin yaşamlarını devam ettirirken, yörenin en zengin ailesi olan Kormanların patroniçesi Rüçhan Korman, Türkan’ın dillere destan güzelliğini duyup oğlu Somer’e gelin olarak almaya karar verir.
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Bu olay Sadık hariç tüm ailede sevinç içinde karşılanır. Kalender ailesi, sakin hayatlarının son günlerini yaşadıklarını bilmeden düğün hazırlıklarına devam etmektedir. Diğer yandan Derya ve Dönüş üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Hayatlarını alt üst edecek ilk darbe kapılarını çaldığında, bununla ilk Nesrin yüzleşir.

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Sadık’ın erkek kardeşi Fatih yüzünü bile görmediği kızını almak için geri döner. Türkan gösterişli bir düğünle dünya evine girer. Nesrin en azından Türkan’ı yerine yerleştirmenin mutluğunu yaşarken, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilmemektedir. Kalender ailesinin kaderi artık geri dönülmeyecek şekilde değişmektedir.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
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Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu Üç Kız Kardeş’in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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İclal Aydın
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