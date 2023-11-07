ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM İZLE! Kanal D Üç Kız Kardeş bu akşam var mı? İşte yeni bölüm konusu ve son bölüm özeti

Üç Kız Kardeş 60. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 61. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 60. bölümünde;

Kartal, Türkan ve Somer'e savaş açıyor!

Yeniden birlikte olmayı düşünen Türkan ve Somer'in karşına Kartal çıkar. Somer, Türkan'ın Kartal boşanmasını ve yeniden kendisiyle beraber olmasını istediğini söyler. Ancak Kartal, Türkan'a Somer'i seçmesi halinde aralarından birinin mezara, diğerinin ise hapishaneye gideceğini söyler. Türkan, Kartal'ın kendisine söyledikleri karşısında çaresiz kalır. Kartal'ın tehditleri ve Somer'in istekleri arasında kalan Türkan şimdi ne yapacak?

Türkan, Somer ve Defne aile olabilecek mi?

Somer, Türkan'ın şikayeti üzerine tutuklanır. Türkan'dan ayrılmak istemeyen Kartal, bir şartla onunla boşanacağını söyler. Kartal, Türkan'ın şikayetinden vazgeçmemesini ve Somer'in tutuklu kalmasını ister. Türkan, Kartal'ın teklifini kabul etmek istemez ancak Somer'e kavuşmasının da başka yolu yoktur. Tüm bunlar yaşanırken Kartal, bu kez de Türkan'ı Defne ile tehdit eder. Peki, Türkan, Somer ve Defne birbirlerine kavuşup mutlu bir aile olabilecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 61. bölümünde;

Somer içerden çıkar ve Türkan ile yüzleşir. Türkan, Defne'yi almak ister ama Somer Defne'yi Türkan'a vermez. Öte yandan Rüçhan da Türkan'a yüklenmeye başlar. Rüçhan, Türkan'a Somer'i ve Defne'yi kaybettiğini söyler. Duydukları karşısında çılgına dönen Türkan, Rüçhan'ın boğazına yapışır. İkilinin yaşadığı kavga kanlı biter ve Rüçhan arbede sırasında yerde bulunan taşa kafasını vurur. Peki, Rüçhan ölecek mi?

Türkan, hareketsiz şekilde yerde yatan Rüçhan'ın başında donup kalır. Olanları gören Kartal, Türkan'a nasıl böyle bir şey yaptığını sorar. Türkan, yaşadıkları karşısında sinir krizi geçirir ve çığlık atarak ağlamaya başlar. Öte yandan Somer, olanlardan habersiz Türkan'a şefkat gösterir ve yeniden bir aile olmak için onun elinden tutar. Türkan ise Somer'in şefkat elini geri çevirmez ve kızıyla birlikte yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 61. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 61. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







