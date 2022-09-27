Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Sevilen dizi Üç Kız Kardeş'te Özgü Kaya, Almila Ada ile rol paylaşan Melisa Berberoğlu bu defa sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da renkli pozlarıyla ön plana çıkan oyuncu, son pozuyla adından söz ettirdi.

DENİZ KENARINDAN PAYLAŞTI

Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Melisa Berberoğlu'nun sosyal medyada 78 bin takipçisi bulunuyor.

Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarından paylaşım yaptı.

Hem oyuncu hem tiyatrocu olan Berberoğlu 1996 doğumlu yani 26 yaşındadır.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü 2018'de tamamladı.

Yeşilçam, Kırmızı Oda dizilerinde rol aldı.





