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  4. Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

27.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Berberoğlu, bu yılın şubat ayında başlayan Üç Kız Kardeş dizisindeki Derya rolüyle tanındı. Bu rolle bir süredir ekranlarda olan oyuncuyu bir de Instagram'da görün! Deniz kenarı pozuyla beğeni topladı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Sevilen dizi Üç Kız Kardeş'te Özgü Kaya, Almila Ada ile rol paylaşan Melisa Berberoğlu bu defa sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da renkli pozlarıyla ön plana çıkan oyuncu, son pozuyla adından söz ettirdi.

DENİZ KENARINDAN PAYLAŞTI

Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Melisa Berberoğlu'nun sosyal medyada 78 bin takipçisi bulunuyor.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarından paylaşım yaptı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Hem oyuncu hem tiyatrocu olan Berberoğlu 1996 doğumlu yani 26 yaşındadır.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü 2018'de tamamladı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Yeşilçam, Kırmızı Oda dizilerinde rol aldı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarında poz verdi

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