Üç Kız Kardeş'in Mine'si Nazlı Senem Ünal bakın kim çıktı! Meğer Yılmaz Erdoğan'ın...

En son Menajerimi Ara dizisinde rol alan ve şimdilerde üç Kız Kardeş dizisiyle ekrana geri dönen ünlü oyuncu Nazlı Senem Ünal'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1991 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nazlı Senem Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2000 yılında yayınlanan Üzgünüm Leyla dizisiyle ekran macerasına adım atan güzel oyuncu; Hızır Ekip, Organize İşler Sazan Sarmalı ve Aykut Enişte gibi yapımlarda rol aldı.

Başrollerini Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi isimlerin paylaştığı Menajerimi Ara dizisiyle tanınırlığını arttıran Nazlı Senem Ünal'ın Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Nazlı Senem Ünal, 2019-2020 yılları arasında Çok Güzel Hareketler 2 programında izleyici karşısına çıkmıştı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programda sahne alan Nazlı Senem Ünal, güzelliği ve kabiliyetiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medyada epey aktif olan Nazlı Senem Ünal, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in yasak aşkı Mine'ye hayat veren Nazlı Senem Ünal, oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.





