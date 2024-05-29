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Üç Kız Kardeş'in yıldızı Özgü Kaya imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 08:26
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Son olarak başrollerinde İclal Aydın ve Reha Özcan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özgü Kaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Özgü Kaya şimdi de imaj değişikliğiyle gündem oldu. Kaya'nın yeni haline beğeni yağdı.

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Özgü Kaya imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş gibi birçok başarılı projede yer alan Özgü Kaya başarılı oyunculuk performansı, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim şimdi de imaj değişikliğiyle gündem oldu. Kaya, saçlarını tamamen kıvırcık yaptı.

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SON HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Özgü Kaya'nın yeni hali takipçilerinden tam not almayı başardı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Şahane görünüyorsun', 'Harika olmuşsun', 'Özlemişiz bu saç stilini', 'Yine çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

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Özgü Kaya'nın oyunculuk kariyeri ilk olarak Adı Efsane dizisiyle başladı.

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Dizide Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı.

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Özgü Kaya üç kız kardeş
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