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Üç Kuruş 2. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Kartal'dan dikkat çeken konuşma: Sen bize bakınca ne görüyorsun?

04.11.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un 2. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'u buluşturan Üç Kuruş'un ön izleme sahnesinde, Kartal'ın Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptığı sahne dikkat çekiyor. Kartal, "Size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın. Öyle konuşun, olmaz mı?" ifadelerini kullanıyor. Kartal, Efe'ye "Peki sen bize bakınca ne görüyorsun?" diye soruyor.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi akşamı bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Üç Kuruş'un 8 Kasım'da ekrana gelecek olan ikinci bölümünde ön izleme sahnesi yayınlandı.

Üç Kuruş'un 2. yeni bölüm ön izleme sahnesinde Kartal'ın "Sizin ön yargılarınız size yetiyor maşallah. Kafanızı değiştiremiyorsunuz, size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Halbuki hangisi daha kolay; bizim değişmemiz mi? Sizin kafanızı değiştirmeniz mi? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın. Öyle konuşun, olmaz mı? " sözleri toplumdaki ön yargılara ve ötekileştirmeye dair birçok noktanın altını çiziyor.

Üç Kuruş

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ÜÇ KURUŞ'UN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ilk bölümünde, Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu bir cinayet vakasıyla kesişti. Efe, Kartal'ın yaptığı illegal işleri ortaya çıkarıp onu tutuklamak için mücadele verdi. Kartal ise her seferinde Efe'nin hamlelerinden kurtulmayı başardı.

Kartal ve Efe arasında nefes kesen bir kovalamaca oyunu yaşanırken ikilinin hayatı, hikayenin gizemli karakteri İrfan'ın işlediği cinayetlerle birlikte alt üst oldu. İrfan, Çıngıraklı'dan bir kişiyi öldürünce bu durum Kartal'ı harekete geçirdi. Ancak olayın peşine düşen Kartal da aynı katil tarafından saldırıya uğradı.

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İrfan, Kartal'ı da diğer kurbanları gibi tuzağa çekti. Tıpkı diğer cinayetlerindeki gibi onu öldürüp ardından üzerine üç kuruş atacak ve fotoğrafını çekecekti. İşte tam o sırada Kartal'ın elindeki "ÇP" damgasını fark eden İrfan büyük bir şaşkınlık yaşadı ve Kartal'ın yaşamasını istedi. Efe ve Halit, Kartal'ı kurtarıp İrfan'ın peşine düştü.

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Köşeye sıkışan İrfan, girdiği çatışmada Halit'i öldürdü ve arabasını patlatarak kaçmayı başardı. Yaşanan bu olay Efe için bir dönüm noktası oldu. Meslekten uzaklaştırıldı ancak ne olursa olsun babası olarak gördüğü Komiser Halit'i öldüren katili bulmadan durmayacaktı. Kartal ise saldırıdan kurtuldu ancak bu olay mahalledeki otoritesini sarstı.

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Kartal ve Efe, bir katilin peşinden aynı yola girerken aksiyonun hız kesmediği bölümün finalinde İrfan'ın da elinde "ÇP" damgası olması ve bu damgaya bakarak ağlaması dikkat çekti. "ÇP'nin hikayesi neydi ve Kartal ile İrfan'ın arasında nasıl bir bağlantı vardı?" Tüm bu soruların yanıtı izleyicide büyük bir merak yarattı.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş yeni bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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