Üç Kuruş 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal, Efe’nin Leyla’ya olan ilgisini fark ediyor

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; İrfan'ın Leyla'yı kaçırması üzerine Efe, Kartal'a çok kızar. Kartal oldukça üzgün bir şekilde bir şey yapmaz derken Efe Kartal'a 'Leyla'ya bir şey olursa senin yüzünden.' der. Öte yandan Leyla İrfan'dan korkarken bir yandan da neden insan öldürdüğünü sorgular.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümden izleyiciyi ekranlara kilitledi. Konusuyla ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak ediliyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 8. Bölümünde; Kimliği ortaya çıkan İrfan’ın şehirden kaçmaktan başka yolu yoktur. Kartal ve Efe ellerindeki “takma” isimle İrfan’ın peşine düştüklerinde beklemedikleri birinin radarına girerler. İrfan ortalardan kaybolmadan önce annesinin ısrarı ile Kartal’a bir şans daha verir ve Kartal’a hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşatır. Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal’ı İrfan’dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfan’ın bir sonraki adımı Kartal ile Efe’yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.

