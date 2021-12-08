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Üç Kuruş dizisinin Efe Komiseri'nin asıl mesleği bakın neymiş! Ekin Koç meğer oyunculuktan önce...

08.12.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Üç Kuruş'ta Efe Komiser karakterini canlandıran Ekin Koç, başarılı performansıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce Uyanış: Büyük Selçuklu, Sana Bir Sır Vereceğim, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi pek çok dizide rol alan Ekin Koç'un mezun olduğu okul ve mesleği şaşırttı. İşte Ekin Koç'un bilinmeyenleri...

Üç Kuruş dizisinin Efe Komiseri'nin asıl mesleği bakın neymiş! Ekin Koç meğer oyunculuktan önce...

Üç Kuruş dizisinde Efe Komiser karakterini canlandıran Ekin Koç'un asıl mesleği duyanları şaşırttı. Başarılı oyuncu, yükseköğrenim için İstanbul'a gelmesinin ardından burada üniversiteye başlamıştı. Ekin Koç aldığı eğitim esnasında bir yandan oyunculuk eğitimi de aldı.

İŞTE ÜÇ KURUŞ'UN KOMİSER EFE'SİNİN ASIL MESLEĞİ!

Oyunculuk yaşamı 2013 senesinde yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başlayan ve bu dizide ''Tilki'' karakterini canlandıran Ekin Koç, dizi oyunculuğuna Benim Adım Gültepe (2014), Hayat Sırları, Osmanlı padişahı I. Ahmet'i canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015), Nuri Pamir karakterini canlandırdığı Bozkır (2018), Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'i canlandırdığı Uyanış: Büyük Selçuklu[2] dizileri ile devam etti.

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Sevilen isim ayrıca ABD'de yayımlanan Succession'a konuk olarak, dizinin 9. bölümünde bir iş insanının Kadir adındaki danışmanını canlandırdı.

İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU!

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21 Haziran 1992 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen Ekin Koç, lise öğrenimini Aldemir ilçesinde Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenim için İstanbul'a giden Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenim gördü.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA OYUNCULUK EĞİTİM ALDI

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Üniversite döneminde ise Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Rol almış olduğu ilk sinema filmi, Neslihan Atagül ile başrolleri paylaştığı Senden Bana Kalan olan Ekin Koç, sinemada daha sonra Ali ve Nino filminde Mehmed karakterini, Bizim İçin Şampiyon (2018) filminde Halis Karataş'ı canlandırdı.

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Ekin Koç
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