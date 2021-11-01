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Üç Kuruş dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Üç Kuruş dizisinin konusu, oyuncuları ve karakterleri...

01.11.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım 2021 Pazartesi akşamında Show TV'de seyircilerle buluşacak. Dizinin oyuncuları arasında yer alan ünlü isim Uraz Kaygılaroğlu, bambaşka bir tarzla kamera karşısına geçti. Üç Kuruş dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. İşte Üç Kuruş dizisinin konusu, oyuncuları ve karakterleri...

Üç Kuruş dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Üç Kuruş dizisinin konusu, oyuncuları ve karakterleri...

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları gibi isimler Üç Kuruş dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. Üç Kuruş dizisinin bazı sahneleri Beykoz'daki eski kundura fabrikasında çekiliyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesi ile Üç Kuruş dizisi, ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olmaya aday. İşte Üç Kuruş dizisinin konusu, oyuncuları ve karakterleri...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği "Kartal" karakteri, Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideridir. Ekin Koç'un oynadığı "Efe" rolü ise Organize Büro'nun gözü kara komiseridir. Kartal ile Efe'nin kovalamacası bir cinayet vakası ile ters yüz olur. İkilinin karşısına sürpriz isim çıkar.

Üç Kuruş dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Üç Kuruş dizisinin konusu, oyuncuları ve karakterleri...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Üç Kuruş dizisinin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor.İşte Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğlulları, Nesrin Cevadzade gibi oyuncuların yer aldığı kadronun devamındaki isimler:

  • Melissa Yıldırımer (Nesrin)
  • Asena Girişken (Perihan)
  • Aslıhan Malbora (Leyla)
  • Umutcan Ütebay (Şahin)
  • Cenk Kangöz (Mesut)
  • Volkan Kıran (Kamil)
  • Mustafa Kırantepe (Ruşen)
  • Nursel Köse (Neriman)
  • Alişan Uğur (Konyalı)
  • Burak Altay (Bülent)
  • Ercan Kesal (Halit)
  • Muttalip Müjdeci (Sahir)
  • Tuğçe Yolcu (Hazal)
  • Civan Canova (Oktay)
  • Damla Makar (Halide)
  • Aylin Engör (Neşe)
  • Uğur Yıldıran (Sesu)
  • Aytaç Uşun (Batuhan)

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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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