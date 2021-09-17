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Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimler?

17.09.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanmış olan ve reyting rekorları kıran Çukur dizisi sonrası Aras Bulut İynemli'nin de başrolünde olduğu yeni bir dizi geliyor. Üç Kuruş adlı yeni mafya ve suç dizisi yakında ekranlara gelecek. Peki Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimler?

Çukur dizisinin final olması sonrasında duyurulmuş olan Üç Kuruş dizisi merakla bekleniyor. Aras Bulut İynemli'nin de başrolünde olduğu dizide Taner Ölmez ve Uraz Kaygılaroğlu gibi pek çok başarılı isim de yer alacak. Peki Üç Kuruş ne zaman başlayacak?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin final bölümünde bir duvar yazısında görülen "İçerde'den çıktık, Çukur'a düştük, sırada Üç Kuruş var" yazısıyla Üç Kuruş dizisinin sinyalleri verilmişti. O günden beri sevilen yapımın hayranları Üç Kuruş dizisi hakkındaki haberleri ilgiyle takip ediyor. Dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih merak edilirken, oyuncular da araştırılıyor. Merakla beklenen dizi Show TV'de ekrana gelecek. Gelecek ay içerisinde yani Ekim 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak dizinin ilk bölümü için şu an geri sayım başlamış durumda.

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ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Dizide, seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlangıç yapılacak. İrfan kurbanını öldürmesinin ardından üzerlerine 3 kuruş atar ve dizi adını bu olaydan almıştır. Daha sonra bir hanın altında kumarhane işletmekte olan Kartal'ı (Uraz Kaygılaroğlu) polisin yakaladığı bir operasyon sahnesi ekrana gelecek. Kartal ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikayesi de dizide konu alınacak. Kartal ve İrfan'ın bağlantısı ise dizinin ana merkezini oluşturmuş olacak.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Uraz Kaygılaroğlu
Aras Bulut İynemli
Taner Ölmez
Aslıhan Malbora
Ekin Koç
Nesrin Cavadzade
Murat Yıldırım
Leyla Tanlar
Sinem Ünsal
Ozan Dolunay


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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Uraz Kaygılaroğlu
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