Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimler?

Çukur dizisinin final olması sonrasında duyurulmuş olan Üç Kuruş dizisi merakla bekleniyor. Aras Bulut İynemli'nin de başrolünde olduğu dizide Taner Ölmez ve Uraz Kaygılaroğlu gibi pek çok başarılı isim de yer alacak. Peki Üç Kuruş ne zaman başlayacak?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin final bölümünde bir duvar yazısında görülen "İçerde'den çıktık, Çukur'a düştük, sırada Üç Kuruş var" yazısıyla Üç Kuruş dizisinin sinyalleri verilmişti. O günden beri sevilen yapımın hayranları Üç Kuruş dizisi hakkındaki haberleri ilgiyle takip ediyor. Dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih merak edilirken, oyuncular da araştırılıyor. Merakla beklenen dizi Show TV'de ekrana gelecek. Gelecek ay içerisinde yani Ekim 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak dizinin ilk bölümü için şu an geri sayım başlamış durumda.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Dizide, seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlangıç yapılacak. İrfan kurbanını öldürmesinin ardından üzerlerine 3 kuruş atar ve dizi adını bu olaydan almıştır. Daha sonra bir hanın altında kumarhane işletmekte olan Kartal'ı (Uraz Kaygılaroğlu) polisin yakaladığı bir operasyon sahnesi ekrana gelecek. Kartal ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikayesi de dizide konu alınacak. Kartal ve İrfan'ın bağlantısı ise dizinin ana merkezini oluşturmuş olacak.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Uraz Kaygılaroğlu

Aras Bulut İynemli

Taner Ölmez

Aslıhan Malbora

Ekin Koç

Nesrin Cavadzade

Murat Yıldırım

Leyla Tanlar

Sinem Ünsal

Ozan Dolunay



