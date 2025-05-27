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Üç parmaklı uzaylı olarak biliniyordu! Yeni detaylar ortaya çıktı! "Yüzde yüz gerçekler"

Üç parmaklı uzaylı mumyaları, 2017 yılında Nazca çölünde keşfedildiklerinden beri bilim insanlarını şaşkına çeviriyor. Şimdi bilim insanları bunların 1.200 yaşında olduğunu söylüyor ve yeni detayları ortaya çıkarıyor.

Üç parmaklı uzaylı olarak biliniyordu! Yeni detaylar ortaya çıktı! "Yüzde yüz gerçekler"

Peru'nun Nazca çölünde 2017 yılında keşfedilen mumyalar, iki yıl önce Meksika'da, Dünya'nın evrim zincirinin bir parçası olmayan uzaylıların fosilleşmiş kalıntıları olabileceği gerekçesiyle ortaya çıkarılmıştı.

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Uzmanlar, Peru'daki 'uzaylı' mumyaların öldürülmüş olabileceğine inanıyor. Uzun kafataslarına sahip gizemli üç parmaklı bedenleri inceleyen bilim insanları , örneklerin '% 100 gerçek' olduğunu kanıtladığını iddia ettikleri yeni bulgulara ulaştılar. İlk DNA analizleri bunların yarı insan yarı 'bilinmeyen tür' olduklarını gösterdi

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1200 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLİRLER

Geçtiğimiz yıl adli tıp uzmanları bunların kağıt, tutkal, metal ve gerçek hayvan kemiklerinden yapılmış gösterişli sahte 'bebekler' olabileceğini söylemişti. Ancak şimdi onları inceleyen bilim insanları bunların gerçek olduğuna ve en az 1.200 yıl önce öldüğüne inanıyor. Ancak detaylı olarak incelenen üç mumyanın öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

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"DERİSİ VE YAĞI ALINMIŞ"

Soruşturmanın baş uzmanı olan Meksika Deniz Kuvvetleri Tıbbi Departmanı eski müdürü Dr. José Zalce, 21 cesedi analiz ettiğini, parmak izleri, kemik aşınmaları, diş yapıları, kas anatomisi ve iç organları not ettiğini söyledi. Öldüğünde 1,68 boyunda ve 35 ila 45 yaşlarında olan Maria'nın, alt pelvisinde derin kesikler ve ısırık izlerinin yanı sıra kuyruk sokumundan kalçasına kadar uzanan birkaç küçük delik yarası olduğu belirtildi. Derisi ve yağı alınmış, iki küçük kuyruk sokumu omuru kırılmış.

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16 ila 25 yaşları arasında hayatını kaybeden Montserrat'ın bilgisayarlı tomografisi, muhtemel ölüm nedeninin beşinci ve altıncı kaburgalar arasından göğüste aldığı bir delinme yarası olduğunu gösterdi. Uzun süreli ciddi travmaya maruz kalmış, kürek kemiği ve kaburga kırıkları da dahil olmak üzere çok sayıda kırık oluşmuştu.

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