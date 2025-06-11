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Uçağa alınmayan yolcu seferi durdurdu! FBI harekete geçti, bakın ne yaptı

23 yaşındaki Charles Robinson, Detroit'ten Los Angeles'a gitmek isterken uçağını kaçırdı. Görevlilerle tartışan yolcu, seferi durdurdu. FBI harekete geçince gerçek ortaya çıktı. Yolcu ise gözaltına alındı.

Uçağa alınmayan yolcu seferi durdurdu! FBI harekete geçti, bakın ne yaptı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan olayda 23 yaşındaki Charles Robinson, Detroit'ten Los Angeles'a gitmek üzere planlanan Spirit Airlines'ın 2145 sefer sayılı uçuşunu kaçırdı. Uçağı kaçıran yolcu ise çareyi seferi durdurmakta buldu.

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BOMBA İHBARI YAPTI

ABD Michigan Doğu Bölgesi Savcılığı'na göre Robinson, kapıda uçağa binmesine izin verilmemesi üzerine saat 06:45'te uçağa yönelik sahte bir bomba ihbarı yaptı. Bomba ihbarı nedeniyle uçakta bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen güvenlik ekipleri ve bomba imha uzmanları, patlayıcı madde araması yaptı. Uçakta herhangi bir bomba tespit edilemedi.

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Asılsız ihbarın ardından ise Robinson FBI tarafından gözaltına alındı. Savcılık, yolcunun arayarak şu sözleri söylediğini açıkladı: "Biri havalimanını havaya uçurmaya çalışacak. 2145 sefer sayılı uçuşu patlatacaklar. TSA'dan bombayla geçecekler. Hala tehdit ediyorlar, hala deniyorlar. Lütfen o uçağın kalkmasına izin vermeyin."

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uçak
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