Uçağa kaç ml sıvı alınır? Uçakta kaç ml sıvı taşınır? Uçak sıvı kısıtlamaları

Modern yaşamda seyahat etmek herkes için temel bir ihtiyaçtır. Zaman ve konfor açısından uçak yolculukları sıklıkla tercih edilen bir seçenek hâline gelmiştir. Ancak bu rahatlıkla birlikte uçuşların güvenliğiyle ilgili uyulması gereken kurallar mevcuttur. Havayolu şirketleri yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartları uygulamak zorundadır. Uçuş öncesinde bilhassa dikkat edilmesi gereken kurallardan biri de uçakta sıvı taşımaya yönelik belirlenmiş kurallardır. Bu konuda bilgi edinmek seyahatin güvenli ve sorunsuz geçmesi için oldukça önemlidir.

Uçakta kaç ml sıvı taşınır?

Uçak seyahatleri sırasında uyulması gereken çeşitli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan bazıları havayoluna göre farklılık gösterebilir, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, bilet sınıfları gibi faktörler de kuralların farklılık göstermesine neden olabilir. Havayolu şirketleri birçok duruma yönelik ayrı prosedür oluşturmuştur. Seyahate çıkmadan önce tüm yasak ve prosedür göz önünde bulundurulmalı ve kabin bagajı buna göre düzenlenmelidir.

Uçak seyahati yapan yolcuların taşıyabileceği iki ana tür bagaj bulunur, bunlar kabin bagajı ve kayıtlı bagaj olarak ikiye ayrılır. Ülkemizde özellikle yaygın olarak tercih edilen şirketler için kabin bagajının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığını kontrol etmek oldukça önemlidir. Her havayolu firması taşıma izni verilen bagaj ölçülerini resmî internet sayfasında ayrıntılı bir şekilde belirtir. Yolcuların bu ölçüleri aşan bagajlarla seyahat etmemeleri beklenmektedir.

Bu kuralların hepsi uluslararası havacılık standartlarına dayanır ve çoğu havayolu şirketinin bagaj düzenlemeleri genellikle benzerlik gösterir. Örneğin, uçak içerisinde sıvı taşıma sınırı THY'de 100 ml olarak belirlenmişse, aynı sınırlama diğer havayollarında da geçerli olur.

Ağzı kapalı bir torbanın içerisinde 100 ml aşmayacak şekilde sıvı, jel, aerosol vb. ürünler taşınmasına izin verilir. Kutu boyutu 100 ml üzerinde olan objelerin içerisinde daha az sıvı varsa bile kabinde taşınmasına izin verilmez. Bu tür eşyalar tespit edildiği takdirde uçağa alınmayacaktır. Uçakta sıvı kısıtlamasına dahil edilen ürünler aşağıdaki gibidir: