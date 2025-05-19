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Uçağı 10 dakika kimse sürmedi: Pilot tuvalette yardımcı baygın...

Lufthansa’ya ait bir yolcu uçağında yardımcı pilot, kaptan lavabodayken aniden bayıldı. Kokpitten uzun süre yanıt alınamayınca kaptan pilot acil kodla içeri girip uçağın kontrolünü devraldı. Yardımcı pilotun daha önce teşhis edilmemiş bir rahatsızlık geçirdiği tespit edildi. Uçak, güvenlik gerekçesiyle Madrid’e acil iniş yaptı.

Uçağı 10 dakika kimse sürmedi: Pilot tuvalette yardımcı baygın...
Çiğdem Sevinç

17 Şubat 2024’te Lufthansa’ya ait Airbus A321 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. CNN International’ın haberine göre, 199 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, kaptan pilot lavabodayken yardımcı pilot aniden bayıldı.

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O sırada uçak otopilottaydı ve dengeli şekilde uçmaya devam etti. Ancak yardımcı pilotun istemsizce bazı kumandalara dokunduğu tespit edildi. Kokpit ses kayıtlarında sağlık krizine işaret eden garip sesler yer aldı. Hava trafik kontrolü, kokpit ile üç kez iletişim kurmaya çalıştı ancak cevap alamadı.

DAHA ÖNCE TEŞHİS EDİLMEMİŞ NÖROLOJİK RAHATSIZLIK ÇIKTI

Kaptan pilot, acil kod kullanarak kokpite girebildi ve uçağın kontrolünü devraldı. Yardımcı pilota ilk müdahale kabin ekibi ve uçakta bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Pilot kısa süre sonra ayıldı.

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Kaptan, güvenlik amacıyla rotayı değiştirerek uçağı Madrid’deki Barajas Havalimanı’na indirdi. Pilotun, daha önce teşhis edilmemiş nörolojik bir rahatsızlık nedeniyle bayıldığı açıklandı. Uçuş sertifikası geçici olarak askıya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Pilot uçak
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