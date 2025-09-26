Uçağı birbirine kattı, kabin ekibi dayanamayıp koltuğa bantladı

16 Eylül'de Punta Cana'dan kalkan Airbus A320 tipi uçakta iki çocuk annesi Kelly Dilone, ortalığı karıştırdı. Dilone, koridorde yürüyerek bağırmaya başladı. Sürekli olarak "İçecek istiyorum" diye bağıran kadın, Bana ilaç vermeye kalkın, hadi bakalım" diye kabin ekibine bağırdı.

KOLİ BANDIYLA BAĞLANDI

Bir kabin görevlisine tekme atıp yere düşürmesinin ardından da uçak ekibi kadını koltuğa koli bandıyla bağladı. Bazı yolcular da gönüllü olarak kadının yanında oturup inişe kadar güvenliği sağlamaya çalıştı.

Uçağın Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından kadın gözaltına alındı. Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ön duruşmanın 1 Ekim'de yapılacağı açıklandı.