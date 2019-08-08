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Uçakla en çok seyahat eden onlar oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) verilerine göre İngiltere, ABD ve Çin, vatandaşları en fazla seyahat eden ülkelerin başında geliyor.

Uçakla en çok seyahat eden onlar oldu!

IATA’nın yayınladığı rapora göre, seyahat vasıtası olarak uçak seçenlerin sayısı geçtiğimiz 2018 yılında yaklaşık yüzde 7 artarak 4.4 milyar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SEYAHAT EDENLER İNGİLİZLER

Dünya’da uçakla en fazla seyahat edenler ise İngilizler oldu. Geçtiğimiz yıl en az 126 milyon İngiliz uçakla diğer ülkelere gitti. Bunun, toplam yolcu sayısının yüzde 8.6’sına tekabül ettiği kaydedildi.

ABD İKİNCİ, ÇİN ÜÇÜNCÜ OLDU

İkinci sırada, 111.5 milyon yolcu ile ABD geliyor. 97 milyon yolcuyla Çin üçüncü oldu. İlk beşe ayrıca, en az 94 milyon ile Almanya ve yaklaşık 60 milyon yolcu ile Fransa girmeyi başardı.

DÜŞÜK BÜTÇELİ HAVAYOLLARINA TALEP ARTTI

Uzmanlar, seyahat vasıtası olarak uçak seçenlerin sayısında artışı, düşük bütçeli havayollarına artan ilgiye bağlıyor. Geçtiğimiz yıl düşük bütçeli havayollarına talepte yüzde 13.4’lük artış gözlemlendi.

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