Uçaklarda yer alan ve bilmediğimiz 10 sır! Bu bilgileri yalnızca havaalanı çalışanları biliyor!

Deneyimli bir gezgini şaşırtmak her zaman zordur. Yeni şeyler keşfetmenin karşı konulmaz tutkusunda olan gezginler merakla etrafındakileri inceler ve sonrasında araştırır. Ancak bu bilgileri araştırmak dahi aklınıza gelmemiş olabilir. İşte yalnızca havaalanı çalışanları ve en meraklı yolcular tarafından bilinen uçak sırları...

KANATLARDAKİ KANCALAR

Çoğu uçakta acil durum çıkış sürgüsünü kullanmak için yolcuların düz ve kaygan bir kanada adım atması gerekir. Bunu kolaylaştırmak için özel bir kanca tasarlandı. Bu kancanın içinden bir ucu kapıya, diğeri sürgünün tabanındaki kanata bağlanan bir emniyet halatı geçirildi. Halata tutunarak yolcular güvenle tahliye edebilir.

KOKPİTTEKİ BALTA

Pek çok ülkenin kanunlarına göre balta bir acil durum ekipmanıdır ve kokpitte saklanmalıdır . Bir balta yangını kontrol altına almaya, sıkışmış bir kapıyı açmaya veya hatta yenisini kesmeye yardımcı olabilir. Uçak gövdesinde acil çıkış yapmak için en iyi yeri gösteren işaretler vardır ve bu balta acil durum anlarında kurtarıcı olabilir.

PENCEREDEKİ DELİK

Defalarca sosyal medyaya uçak penceresinden çekilen bir fotoğrafı atmışsınızdır. Ancak pencerenin alt kısmında bulunan küçük deliğe hiç dikkat ettiniz mi? Uçak penceresinde 3 farklı cam bulunur. Dıştaki cam basıncı ara bölmede tutar. İkinci cam ise içeriden gelen hasarı engellemek için destekleyici konumdadır. Deliğin açıldığı ortadaki cam ise hava akışını düzenler. Delik basınç farkını dengelemeye yardımcı olur ve cam paneller arasındaki nemin yoğunlaşmasını önler.