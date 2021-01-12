Uçaklarda yer alan ve bilmediğimiz 10 sır! Bu bilgileri yalnızca havaalanı çalışanları biliyor!

Deneyimli bir gezgini şaşırtmak her zaman zordur. Yeni şeyler keşfetmenin karşı konulmaz tutkusunda olan gezginler merakla etrafındakileri inceler ve sonrasında araştırır. Ancak bu bilgileri araştırmak dahi aklınıza gelmemiş olabilir. İşte yalnızca havaalanı çalışanları ve en meraklı yolcular tarafından bilinen uçak sırları...
Çoğu uçakta acil durum çıkış sürgüsünü kullanmak için yolcuların düz ve kaygan bir kanada adım atması gerekir. Bunu kolaylaştırmak için özel bir kanca tasarlandı. Bu kancanın içinden bir ucu kapıya, diğeri sürgünün tabanındaki kanata bağlanan bir emniyet halatı geçirildi. Halata tutunarak yolcular güvenle tahliye edebilir.
Pek çok ülkenin kanunlarına göre balta bir acil durum ekipmanıdır ve kokpitte saklanmalıdır . Bir balta yangını kontrol altına almaya, sıkışmış bir kapıyı açmaya veya hatta yenisini kesmeye yardımcı olabilir. Uçak gövdesinde acil çıkış yapmak için en iyi yeri gösteren işaretler vardır ve bu balta acil durum anlarında kurtarıcı olabilir.
Defalarca sosyal medyaya uçak penceresinden çekilen bir fotoğrafı atmışsınızdır. Ancak pencerenin alt kısmında bulunan küçük deliğe hiç dikkat ettiniz mi? Uçak penceresinde 3 farklı cam bulunur. Dıştaki cam basıncı ara bölmede tutar. İkinci cam ise içeriden gelen hasarı engellemek için destekleyici konumdadır. Deliğin açıldığı ortadaki cam ise hava akışını düzenler. Delik basınç farkını dengelemeye yardımcı olur ve cam paneller arasındaki nemin yoğunlaşmasını önler.
Uçağa binerken, motorlar henüz çalışmasa bile her zaman bir ses duyarsınız. Motorlar çalışmıyorken sistemler için güç sağlayan bir APU'dan kaynaklanır . Aynı zamanda motorları da çalıştırır. Böyle bir güç ünitesi, uygun bakımın mümkün olmadığı zayıf donanımlı terminallerde de yararlıdır.
Bazı uçaklarda özellikle uzun uçuşlar için kabin ekibinin dinlenebilmesi adına küçük gizli odalar bulunur. Hiç rahat olmayan bu bölmeler bir süre uzanıp dinlenmek için idealdir.
Bu kollar, öncelikle uçuş görevlilerinin uçakta panik durumunda tutmaları için yapılmıştır. Böylece çıkışlara koşan yolcular tarafından uçaktan itilmez.
Uçakta solduğunuz havanın nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Aslında her motor türbininin kompresör aşamasında havası alınır. Bu bilgi uçağın havasının kirliği olduğuna dair bir şehir efsanesinin yayılmasına neden oldu. Ancak uçağın havasının kirliği olduğu bilgisi tamamen bir hurafedir. Çünkü önce hava filtrelenir ve soğutulur. Soğutulan hava filtrelerin arasında geçer. Bu filtreler yüzde 95’e kadar bakteri tutma özelliğine sahiptir.
Bu kilit aslında Dan Cooper tarafından işlenen bir suçtan sonra uçaklara eklendi. Cooper, bir yolcu uçağını kaçırdı, fidye aldı ve bir paraşütle kaçtı. O zamandan sonra uçaklar Cooper kildi ile donatıldı. Bu kilidin asıl amacı ise uçuş sırasında kapıların açılmasına izin vermemektir.
Bazı uçaklarda muhtemelen bu siyah üçgeni fark etmişsinizdir. Bu üçgen aslında kanatların en iyi görülebileceği yerleri işaret eder. Pilotların kanatların pozisyonları hakkında şüpheleri olduğunda ve göstergelerin bozuk olması durumunda bu noktalardan incelemeler yapılır. Oldukça nadir yaşanabilecek bu ihtimal pilotların çıplak gözle kanatların pozisyonunu görmesine yardımcı olur.
Birinin yanlışlıkla uçak lavabosuna kilitlenmesi durumunda kapıyı dışarıdan açmak için bu işaret devreye girer.
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