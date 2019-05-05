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Uçakta ellerinin ve ayaklarının şiştiğini fark etti! Sebebini duyunca şoke oldu

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SAĞLIK  | 05.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

ABD'de bahar tatili için ailesini ziyaret eden Barry Briggs'in kayınbiraderiyle yaptığı tekne gezisi kabusa döndü. Tatil dönüşü uçakta elleri ve ayaklarının şiştiğini fark eden talihsiz adam, hemen hastaneye koştu. Doktorlar, birçok testten sonra 'nekrotizan fasiit' teşhisi koydu.

Uçakta ellerinin ve ayaklarının şiştiğini fark etti! Sebebini duyunca şoke oldu

ABD'li Barry Briggs, Florida'da bahar tatili için ailesini ziyaret etmişti. ziyaret eden bir Ohio adamı, kayınbiraderiyle Tampa Körfezi'ndeki Weedon Adası Koruma Alanı'na bir tekne gezisi yaptı. Günler sonra, Barry Briggs ayağının hafifçe şişmeye başladığını ve güneş yanığının sebebi olduğunu düşündü. Barry'nin Medical Updates Facebook sayfasına göre uçuşunu Ohio'ya götürdü.

Denize de meraklı olan Barry, kayınbiraderiyle Tampa Körfezi'ndeki Weedon Adası'nda bir tekne gezisi yaptı.

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SEBEBİNİN GÜNEĞİ YAĞI OLDUĞUNU SANDI

Ancak günler sonra, Barry ayağının hafifçe şişmeye başladığını gördü ama buna güneş yanığının neden olduğunu düşündü. Bir süre sonra da evine dönmek için uçağa bindi.

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UÇAKTA FARK ETTİ

Ancak uçuşu sırasında şişen ayakları ve elleri daha da kötüleşmeye başladı. Uçaktan indiğinde Barry hemen hastaneye koştu.

'NEKROTİZAN FASİİT' TEŞHİSİ KONULDU

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Doktorlar hemen Barry'nin el ve ayaklarının neden şişmeye devam ettiğini çözmeye çalıştı ve birçok testten sonra 'nekrotizan fasiit' teşhisi koydu

Talihsiz adamın tedavisine hemen başlanırken tekne gezisi sırasında farkına bile varmadığı açık bir yara yoluyla bakteriyi kapmış olabileceği belirtildi.

AİLESİ KAMPANYA BAŞLATTI

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Barry'nin tedavisi hala sürerken, yakınları masrafları için GoFundMe adlı sitede yardım kampanyası başlattı. Sitede Barry ve ailesine kısa sürede 22 bin dolarlık bağış yapıldı.

ET YİYEN BAKTERİ

Nekrotizan fasiit, yani et yiyen bakteri hastalığı, deri altı dokusu ve derin kasların etrafındaki dokuyu tutan ve önlem alınmazsa ölümcül olabilen bir enfeksiyonudur.

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Anahtar Kelimeler:
nekrotizan fasiit abd et yiyen bakteri

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