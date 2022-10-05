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Uçakta mide bulandıran anlar! Tırnak makasını çıkartıp kesmeye başlayınca öğürmesine engel olamadı

05.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Ninadrama’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın 5 saatlik uçak seyahati sırasında yaşadığı ilginç bir anı paylaştı. Yan koltuğunda oturan yolcunun herkesin içinde tırnak makasını çıkartarak ayak tırnaklarını kesmeye başladığını fark eden Nina, öğürmesine engel olamadı ancak o anları kaydetmekten de geri duramadı.

TikTok’ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede popüler olmayı başardı. Bir uçak seyahati sırasında yolculardan birinin tırnak makasını çıkartarak ayak tırnaklarını kesmeye başlaması üzerine dehşete düşen Nina bu anları sosyal medyadan paylaştı. Öğürmesine engel olamadığı fark edilen kadın gönderisine, “En kısa sürede koltukları değiştirmem gerekiyor” notunu ekledi.

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Sosyal medya binlerce izlenmeye ulaşan görüntülere kullanıcılar da yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Onu kopartıp yere atma şekli... Öldüm, çok iğrenç” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu yasa dışı olmalı” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tırnak
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