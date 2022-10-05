Uçakta mide bulandıran anlar! Tırnak makasını çıkartıp kesmeye başlayınca öğürmesine engel olamadı

TikTok’ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede popüler olmayı başardı. Bir uçak seyahati sırasında yolculardan birinin tırnak makasını çıkartarak ayak tırnaklarını kesmeye başlaması üzerine dehşete düşen Nina bu anları sosyal medyadan paylaştı. Öğürmesine engel olamadığı fark edilen kadın gönderisine, “En kısa sürede koltukları değiştirmem gerekiyor” notunu ekledi.

Sosyal medya binlerce izlenmeye ulaşan görüntülere kullanıcılar da yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Onu kopartıp yere atma şekli... Öldüm, çok iğrenç” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu yasa dışı olmalı” notunu ekledi.





