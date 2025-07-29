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Uçakta olay anlar! Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Kokpite dalıp...

Delta Havayollarına ait bir uçak San Francisco Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kaos yaşandı. Bir grup federal ajan yardımcı pilotu tutukladı. Nedeni ise sonradan ortaya çıktı.

Uçakta olay anlar! Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Kokpite dalıp...

San Francisco Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Delta Havayollarına ait uçakta iç Güvenlik Bakanlığından bir grup federal ajan, kokpite dalarak yardımcı pilotu yaka paça tutukladı.

Uçakta olay anlar! Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Kokpite dalıp... 1

ABD'nin Minneapolis eyaletinden San Francisco eyaletine gelen Delta 2809 sefer sayılı uçak henüz iniş yapmışken, bir grup federal ajan aniden uçağa binerek kokpite daldı.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Sarah isimli yolcu , ABC San Francisco şubesine verdiği demeçte, yolcuların üst dolaplardan eşyalarını almaya başladıkları sırada ajanların hızla içeri girdiğini belirterek "Hepimiz şok olduk ve afalladık'' şeklinde konuştu.

Uçakta olay anlar! Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Kokpite dalıp... 2

Uçakta en az 10 ajan olduğunu, bazılarının İç Güvenlik Bakanlığı'ndan rozetler taktığını söyledi. Fox News'in haberine göre, üst düzey bir federal kaynak yardımcı pilotun, İç Güvenlik Soruşturma ajanları tarafından çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi. Havayolu şirketinden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak
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