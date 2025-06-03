Uçakta panik anlar: Herkesi ısırmaya kalktı! Olay sırasında 4 kişi yaralandı

İsrail’den Yunanistan’ın Rodos Adası’na tatile gitmek üzere uçağa binen 23 yaşındaki İsrailli bir turist, uçuş sırasında ortalığı birbirine kattı. Rodos civarında seyir halindeki uçakta önündeki yolcu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan genç turist, kısa süre içinde kontrolden çıktı.

YOLCULARI ISIRMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine bazı yolcular ve kabin ekibi olaya müdahale etmek istedi. Ancak genç turist, bir anda saldırganlaşarak 4 yolcuyu ısırdı. Saldırgan, mürettebat ve diğer yolcuları da ısırmak için hamle yapınca uçakta büyük panik yaşandı. Yolcular ve görevliler tarafından güçlükle etkisiz hale getirildi. Saldırgan turist, uçak Rodos Diagoras Havalimanı’na indiğinde kapıda bekleyen polis ekiplerine teslim edildi.

22 AY HAPİS VE 8 BİN EURO PARA CEZASI

Rodiaki Gazetesi’nin haberine göre, Rodos Adliyesi Kabahatlar Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan genç turiste 22 ay hapis ve 8 bin Euro para cezası verildi. Mahkeme sonrası tutuklanan turist, otel tatili yerine cezaevine gönderildi.

YARALILAR HAVALİMANINDA TEDAVİ EDİLDİ

Saldırgan turistin ısırdığı 4 kişinin tedavisi havalimanındaki sağlık biriminde yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan olayın ardından bazı yolcuların yaşadıkları travma nedeniyle psikolojik destek istediği aktarıldı.

Yetkililer, İsrailli turistin davranışlarının ardında olası bir sağlık sorunu olup olmadığının araştırıldığını belirtti.