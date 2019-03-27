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Uçakta herkesin içinde cep telefonunu çıkarıp...

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Hindistan'da Mumbai-Chennai seferini yapan uçakta bir erkek yolcu sefer sırasında yetişkin film izlemeye başladı, yanında oturan kadın yolcunun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Uçakta herkesin içinde cep telefonunu çıkarıp...

Geçtiğimiz cumartesi günü Mumbai-Chennai seferini yapan uçakta iş insanı olduğu belirtilen bir erkek yolcu, yanında oturan kadın yolcuya aldırış etmeden yetişkin filmi izledi.

Yetişkin film izleyen erkek yolcuyu, yanında oturan ve durumdan rahatsız olan kadın yolcu kabin ekibine şikayet etti.

Kadin ekibi tarafından uyarılan yolcuya bir başka koltuğa oturması önerilse de yolcu bu teklifi kabaca geri çevirdi. Kadın yolcu çocuğuyla beraber bir başka koltuğa oturtuldu.

Uçağın kaptan pilotu, Chennai Havalimanı'ndaki güvenlik personelini kuralsız yolcudan haberdar etti. Uçak iner inmez güvenlik ekipleri yetişkin film izleyen yolcuyu gözaltına aldı.

İfadesine başvurulan kadın yolcu, kuralsız yolcudan şikayetçi olmadığını söyledi. Mumbai'de yaşadığı belirtilen iş insanı polisin uyarısının ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Hindistan porno

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