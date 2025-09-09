Mynet Trend

Uçaktaki bir yolcunun yaptığı hareket mide bulandırdı! Rahatlığı tepki çekti

Uçakta bir yolcunun çıplak ayaklarını öndeki koltuğa koyması gündem oldu. Kullanıcı fotoğrafı paylaşınca yolcuya tepki gösterildi. Görgü uzmanı ise bu davranışın kaba olduğunu söyledi.

Uçakta yolculuk yapan bir kullanıcı, başka bir yolcunun önündeki koltuğuna çıplak ayaklarını koyduğunu görünce şok oldu. Kullanıcı, Reddit'te "İnsanlığa karşı suçlar" başlığıyla bir gönderi paylaştı ve gönderiye, önündeki koltuğa çıplak ayaklarını koymuş adamın fotoğrafını ekledi.

Fotoğrafı görenler tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bu bana, tırnaklarını toplum içinde kesen insan tipini hatırlatıyor." yorumunda bulundu.

"ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAK KABALIKTIR"

Florida'da yaşayan görgü uzmanı ve eski uçuş görevlisi Jacqueline Whitmore, uçakta ayaklarınızı bir şekilde örtmenizin en iyisi olduğunu söyledi.Whitmore, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, "Görgü kuralları açısından, halka açık bir alanda çıplak ayakla dolaşmak kaba bir davranıştır, çünkü ayaklarınızdan birçok mikrop bulaşabilir." dedi. "Uzun bir uçuşta ayakkabılarınızı çıkarmayı planlıyorsanız, kendi sağlığınız ve güvenliğiniz için terliksiz dolaşmamanız en iyisidir " dedi.

