Uçaktaki o görüntüye açıklama

Mehmet Ali Erbil'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ayaklarını yukarıda tutmak zorunda olduğunu belirten Perim Özgeldi, şunları yazdı:

Dünyada o zamanlar sadece 100 kişide olduğunu öğrendiğimiz bu rahatsızlık sürecinde başta kendisi ve biz ailesi olarak neler yaşadığımızı, ne zorluklar atlattığımızı biliyoruz. Kimse için temennide bulunmuyorum tabii ki ama, her olayda olduğu gibi ancak yaşayan bilir. Mehmet Ali Erbil ayda 36 şişe çok ağır ve özel bir ilaç kullanmaktadır. Takdir edersiniz ki bunun da bazı yorgunluk ve yan etkileri olabilmektedir zaman zaman. Ve yıllardır her uçuşunda mutlaka ön koltuk rica eder.

Çünkü uçuşlarda ayakları şiştiğinden yukarı kaldırması gerekir. Kimseyi rahatsız etmemek için de ayaklarının üzerine battaniye örter. Bu bir sağlık mecburiyetidir kendisi için. Bunu da tüm pilot, kabin amirleri ve hostes dostlarımız bilir. Bu resim çekilirken de kendisi bir uçuş geçirmiş ve uçak park yeri ararken biraz uzun bir süreç yaşanmış, o da o sırada ayakkabılarını giymiş bulunmaktadır. Park süreci uzayınca da birkaç dakikalık bu görüntü ortaya çıkmıştır.

Fotoğraf: Pelin Kaya - @modavesosyete



