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Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

BBC BBC
07.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

Araştırma gezisi için bulunduğu Madagaskar'da pervaneli bir uçaktan atlayarak hayatını kaybeden Alana Cutland'ın cesedi bulundu.

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadın 25 Temmuz'dan bu yana aranıyordu.

Yerel polis müdürü Sinola Nomenjahary, Cutland'ın cesedinin kırsal bir bölgede bulunduğunu doğruladı.

Yetkililer soruştrma sonucusunda Cutland'ın araştırma projesi ile ilgili hayal kırıklığı yaşadığının öğrenildiğini aktarıyor.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Ceesna tipi uçaktaki diğer iki tanığın ifadelerine göre ise, Cutland uçak havadayken kapıyı açarak kendisini boşluğa bıraktı.

Uçak içindeki bir aile yakını ve hatta pilot da genç kızın atlamasını engellemeye çalıştı.

Uçakta bulunan Ruth Johnson isimli aile dostu kadının, 19 yaşındaki Alana Cutland'ın ruh sağlığından endişe duyan ailesi tarafından Ada'ya gönderildiği de aktarılıyor.

'GEZİYE BÜYÜK HEYECANLA GİTTİ'

Genç araştırmacı, adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan düşmüştü.

Cutland'ın İngiltere'de yaşayan ailesi, doğal bilimler fakültesi öğrencisi olan kızlarının ölümü ile ilgili, "Madagaskar'daki geziye büyük heyecanla gitti" açıklamasını yapmıştı.

'Uçağa bineceğinden haberdardık.'

Aile adına yapılan açıklamada 19 yaşındaki Cutland'ın "geniş bir çevre tarafından sevildiği" de kaydedildi.

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, genç üniversite öğrencisinin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Alana Cutland'ın özel bir staj programında olduğu da bildiriliyor.

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uçak üniversite öğrenci madagaskar ceset

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