Uçan değil kayan halı!

Rusya'nın Novgorod kentinde kaydedilen ilginç görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.
İki genç bir aracın arkasına bağladıkları halıyla trafiğe çıktı. Trafiğe aldırış etmeden dakikalarca ilerleyen gençlerin videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
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