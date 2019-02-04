Uçan değil kayan halı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 21:14 | Son Güncelleme

Rusya'da kaydedilen görüntülerde, iki genç bir aracın arkasına bağladıkları halıyla trafiği birbirine kattı.

Rusya'nın Novgorod kentinde kaydedilen ilginç görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

İki genç bir aracın arkasına bağladıkları halıyla trafiğe çıktı. Trafiğe aldırış etmeden dakikalarca ilerleyen gençlerin videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

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rusya sosyal medya halı

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