Üçlü ilişki görüntüleriyle olay olmuşlardı! Rita Ora ve Taika Waititi bir ilke imza attı

Ünlü şarkıcı Rita Ora ve başarılı Taika Waititi, geçtiğimiz gün The Suicide Squad galasına birlikte katılarak ilk kez resmi bir etkinlikte boy gösterdiler.

30 yaşındaki şarkıcı, filmde Starro'yu canlandıran 45 yaşındaki oyuncu-yönetmen ile aşklarını dünyaya duyurdu.

Thor: Love And Thunder'ın yönetmen koltuğuna oturan Taika Waititi ile Rita Ora, geçtiğimiz nisan ayından beri birlikteler.

OLAY YARATAN ÜÇLÜ İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ

Geçtiğimiz aylarda Taika Waititi’nin evinde düzenlediği bir partiden gelen fotoğraflar magazin basınının gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir yanına sevgilisi Rita Ora'yı, bir yanına da oyuncu Tessa Thompson'ı alan Waititi’nin o halleri olay yaratmıştı.

Deneyimli yönetmen yaşananlardan sonra bir açıklama yaparak, üçlü bir ilişki yaşıyor olsa bile bunda ne gibi bir sorun olabileceği sorusunu yöneltti.



