'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!

25 yaşındaki Priscilla Soares, iki yıldır 26 yaşındaki Stephen Bolden ile birlikteydi. Ancak 2017 yılından beri birlikte olan çiftin, 2019'un başından beri bir de kız arkadaşları var.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan çift, ilişkilerine bir de 21 yaşındaki Pamela Dejesus'u dahil etti.

Priscilla, Stephen ve Pamela her şeyi birlikte yapmaya başladılar. Son olarak da beraber dünyayı gezme kararı aldılar.

Priscilla, koyu Katolik bir aileden geldiğini ve yetiştirilme şeklinin de etkisiyle okul çağlarından beri tek eşli bir ilişkinin, evlenip çocuk yapmanın hayalini kurduğunu anlatıyor.

Yakın çevresinde "Jak" olarak tanınan Stephen Bolden ise uzun zamandır Priscilla'dan çok farklı bir yaşam tarzı sürüyor.

26 yaşındaki genç adam, merak ettiği ülkelere gidip şehirlerini bir bir geziyor. Hayatında Priscilla olmasına rağmen ise burada tanıştığı kadınlarla ise ilişkiye girmekten çekinmiyor.

Ancak oldum olası çok eşliliğe meraklı olan Jak, bu konuda Priscilla'ya karşı her zaman dürüst davrandığını iddia ediyor.