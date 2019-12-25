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  3. 'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!

'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!

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İki yıldır aşk yaşayan bir çift, bu yılın başında ilişkilerine üçüncü kişiyi dahil etti. Bu üçlü aşk ilişkisi, kısa sürede sosyal medyanın büyük ilgisini çekti.

'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!

25 yaşındaki Priscilla Soares, iki yıldır 26 yaşındaki Stephen Bolden ile birlikteydi. Ancak 2017 yılından beri birlikte olan çiftin, 2019'un başından beri bir de kız arkadaşları var.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan çift, ilişkilerine bir de 21 yaşındaki Pamela Dejesus'u dahil etti.

Priscilla, Stephen ve Pamela her şeyi birlikte yapmaya başladılar. Son olarak da beraber dünyayı gezme kararı aldılar.

Priscilla, koyu Katolik bir aileden geldiğini ve yetiştirilme şeklinin de etkisiyle okul çağlarından beri tek eşli bir ilişkinin, evlenip çocuk yapmanın hayalini kurduğunu anlatıyor.

Yakın çevresinde "Jak" olarak tanınan Stephen Bolden ise uzun zamandır Priscilla'dan çok farklı bir yaşam tarzı sürüyor.

26 yaşındaki genç adam, merak ettiği ülkelere gidip şehirlerini bir bir geziyor. Hayatında Priscilla olmasına rağmen ise burada tanıştığı kadınlarla ise ilişkiye girmekten çekinmiyor.

Ancak oldum olası çok eşliliğe meraklı olan Jak, bu konuda Priscilla'ya karşı her zaman dürüst davrandığını iddia ediyor.

Jak'ın hayat felsefesi, çok istediği bir şeyi mutlaka elde etmek üzerine kurulu. "Ancak bu deneyimin kimseyi mutsuz etmemesi gerek" diyor.

Ancak İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda Jak, tutkuyla bağlı olduğu hiçbir şeyi kovalamayı bırakmak istemediğini söylüyor. Buna kadınlar da dahil.

Priscilla ve Jak, birlikte dünyayı gezerken 25 yaşındaki genç kadın kendini daha önce tahmin bile edemeyeceği bir ilişkinin içerisinde buluyor.

2019 yılının Şubat ayında Pamela ile tanışan Jak ve Priscilla, onu kalıcı olarak ilişkilerine dahil etmeye karar veriyor.

Jak, "Ben ilişkimizdeki aileyi geçindiren, lider ve yaratıcı rolünü üstleniyorum. Priscilla ise ilişkimizin besleyen, yuvayı kuran, destekleyen ve sevecen enerjisini temsil ediyor." diyor.

İlişkilerinin dinamiğinin "sınırların ve limitlerin olmadığı özgür bir ilişki içerisinde olmak üzerine" olduğunu anlatan Jak, temelde eksik olmaması gereken öğeleri ise güven, emniyet, dürüstlük ve açıklık olarak açıklıyor.

Priscilla ise geçmişte hep tek eşli bir ilişkinin hayalini kurmuş olsa da Jak ile tanıştıktan sonra bu fikrinin değiştiğini anlatıyor:

"Jak çokeşli olma konusunda benimle hep dürüst konuştu. Onun bana karşı her zaman yalansız ve açık olması, aramızdaki bağı daha da güçlendirdi."

Pamela ise Jak ve Priscilla ile uzun süre Facebook üzerinden arkadaş olduğunu ve çok sayıda ortak arkadaşları olduğunu söylüyor.

Jak ve Priscilla, Pamela ile görüştükten sonra ondan etkilendikleri, aralarında çekimin sadece cinsel anlamda değil karakter bazında da olduğunu anlatıyor.

Bu durum üç genci "üçlü bir ilişki" yaşamaya itmiş. Bu durumun kendilerini finansal açıdan daha rahatlattığını ve kendilerini yaratıcılıklarının zirvesine götürdüğünü iddia ediyorlar.

Bu durum üç genci "üçlü bir ilişki" yaşamaya itmiş. Bu durumun kendilerini finansal açıdan daha rahatlattığını ve kendilerini yaratıcılıklarının zirvesine götürdüğünü iddia ediyorlar.

Jak'ın ailesi, oğullarının yaşam tarzını kabul etmiş. Priscilla ise ailesinin yaşadığı üçlü ilişkiyi öğrendiği takdirde kendisini evlatlıktan reddedeceklerini söylüyor, bu nedenle de çok eşli ilişkisini saklıyor.

Pamela ise çok eşli ve üçlü ilişki içerisinde olmanın kendisi için yeni bir şey olmadığını söylüyor ve insan doğasının gereği olduğunu ileri sürüyor.

İnsanların çoğu zaman kendilerini yargıladıklarını ve onaylamadıklarını söyleyen Priscilla, Pamela ve Jak, kimseyi umursamadıklarını ve dünyayı gezerek hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
üçlü ilişki sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
vurduğun önünde vuramadığın arkanda olsun yiğidim..
vay be adamdaki şansa bak
Bİ ONA Bİ BUNA Bİ ONA Bİ BUNA : ) PARA VAR HUZUR VAR :) BENDE DE PARA OLSA BENDE DÜNYAYI GEZERDİM : (
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