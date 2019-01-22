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Ücreti ödenmeyen işçi, otele kepçeyle daldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir otelin inşaatında çalışan bir işçi, maaşının ödenmediğini söyleyerek mini kepçeyle yeni tamamlanmış otelin içine girerek, oteli yaklaşık 30 dakika boyunca tahrip etti.

İngiltere'de parasını alamadığı için sinirlenen işçi kullandığı kepçeyle otelin içine girdi. Görgü tanıklarınca kayda alınan olayda, kızgın işçinin mini kepçeyle, otelin girişinden içeri girdiği görülüyor. Ücreti ödenmeyen işçi, yeni tamamladıkları otelin girişini ve içerisini tahrip ederken, iş arkadaşları da şaşkınlıkla olan biteni izliyor.

İş arkadaşlarından bazıları adamı vazgeçirmeye çalışsa da kızgın işçi yaklaşık 30 dakika boyunca, küfürler savurarak içeriyi tahrip ediyor. Ardından, mini kepçeyle dışarı çıkan işçiyi iş arkadaşları durdurmaya çalışıyor. En sonunda işçi, kepçeyi terk ediyor ve olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Olay sonrası yetkililer, olay sırasında ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve mini kepçeyle oteli tahrip eden işçinin arandığını duyurdu. (DHA)

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ingiltere otel ücret işçi maaş kepçe

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