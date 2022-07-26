Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2022-2023 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine az bir zaman kala ücretli öğretmen

adayları, başvurular hakkındaki detayları araştırmaya hız verdi. Ücretli öğretmen

adayları MEB'in açıkladığı belirli başvuru tarihlerinde bulundukları ilçede Milli Eğitim

Müdürlüklerine veya online olarak da e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini

gerçekleştirebilecekler. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Ücretli

öğretmenlik başvurusu nereden, ne zaman yapılır? İşte, Ücretli öğretmenlik hakkında merak edilen soruların yanıtları...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana

3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerine yer verdi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru klavuzunu henüz yayınlamadı. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmen adayları iki şekilde başvuruda bulunabilirler. Birincisi, kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yaparak, İkincisi ise online olarak e-Devlet üzerinden başvuru yaparak başvuru süreci tamamlanabiliyor.

E-Devlet Üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Adımları;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

