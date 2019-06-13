Ücretli WhatsApp grupları trend haline geldi

Dünya üzerinde birçok kişinin kullandığı WhatsApp uygulaması, normal şartlarda herhangi bir üyelik veya ücret talep etmez. Ancak özel amaçlar ve çeşitli yatırımlar için kurulmuş olan bu tarz WhatsApp grupları bazen yüksek ücretler bile talep edebiliyor. Genellikle bu tarz gruplar, profesyonel olan kişiler tarafından açılıyor ve belirli bir hizmet veriyor.

Belirli bir ücret dahilinde üye olabildiğiniz bu tarz WhatsApp grupları, genellikle profesyonel kategorilere hitap ediyor. Bunlar içerisinde ağırlıklı olarak borsa ve analiz gruplarını sayabiliriz.

Bu tarz grupları kullananlar arasında öncelikli olarak özel ders veren kuruluşlar yer alıyor. WhatsApp grupları; öğrencilerin sorduğu ingilizce, matematik ve türkçe gibi soruların cevaplanmasına yönelik. Öğrenciler cevaplarını sorduktan sonra platform içerisinde yer alan eğitmenler, video ile soruları yanıtlıyor.

Herhangi bir ücret ile üye olunan WhatsApp gruplarından bir diğeri de yatırım ve bahis kuruluşlarından oluşuyor. Çeşitli şirket analizlerinin yapıldığı yatırım grupları, diğer yatırımcılar için son derece destekleyici oluyor.

Borsa içerisinde yer alan haberlerin de anlık olarak paylaşıldığı bu tarz gruplar genellikle yüksek rakamlar istiyor. Örneğin herhangi bir borsa WhatsApp grubuna girmek için en az yıllık 200 TL ödemeniz gerekiyor.

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