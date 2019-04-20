Ücretsiz dağıtılan 500 kilo 'cağ kebabı', 1,5 satte tükendi

43'üncü Turizm haftası Kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 'Cağ Kebap Müzik Folklor Şöleni' düzenlendi. Şölende, öğrenciler 7 farklı bölgeden folklor gösterisi yaptı. 7 ayrı işletme tarafından meydana, cağ kebap ocakları kuruldu. Ocakların yakılmasının ardından bir gün öncesinden hazırlanan etler pişirilmeye bırakıldı. 500 kilo etten yapılan cağ kebabından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Pişirilen etler, lavaş ekmekler arasına konularak ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan 500 kilo cag kebabı, 1,5 saatte tükendi. Cağ kebabının ücretsiz dağıtılmasından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, etkinliklerin her yıl yapılmasını istedi.

Turizm Haftası'nın son gününün şölen havasında geçmesini istediklerini söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Turizm Haftası etkinliklerinin son gününü şölenle bitiriyoruz. Folklor, spor şöleni ve cağ kebabı ikramımız var. 7 bölgenin folklor ekibi oynattık. Kitap ödüllü spor karşılaşmaları yaptık. Erzurum'u en meşhur cağ kebap ustaları biz de ikramda bulunalım istediler. Turizmin farkındalığı ortaya çıksın, yeni mesajlar verelim istedik. Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Lokantacılar Esnaf Odası hepsi bize yardımcı oldular. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.