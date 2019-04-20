Mynet Trend

Ücretsiz dağıtılan 500 kilo 'cağ kebabı', 1,5 satte tükendi

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 20.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da Turizm Haftası nedeniyle 7 ayrı işletme tarafından 500 kilo etten yapılan cağ kebabı, binlerce kişiye dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan cağ kebabından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Dağıtılan 500 kilo cag kebabı, 1,5 saatte tükendi.

Ücretsiz dağıtılan 500 kilo 'cağ kebabı', 1,5 satte tükendi

43'üncü Turizm haftası Kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 'Cağ Kebap Müzik Folklor Şöleni' düzenlendi. Şölende, öğrenciler 7 farklı bölgeden folklor gösterisi yaptı. 7 ayrı işletme tarafından meydana, cağ kebap ocakları kuruldu. Ocakların yakılmasının ardından bir gün öncesinden hazırlanan etler pişirilmeye bırakıldı. 500 kilo etten yapılan cağ kebabından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Pişirilen etler, lavaş ekmekler arasına konularak ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan 500 kilo cag kebabı, 1,5 saatte tükendi. Cağ kebabının ücretsiz dağıtılmasından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, etkinliklerin her yıl yapılmasını istedi.

Turizm Haftası'nın son gününün şölen havasında geçmesini istediklerini söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Turizm Haftası etkinliklerinin son gününü şölenle bitiriyoruz. Folklor, spor şöleni ve cağ kebabı ikramımız var. 7 bölgenin folklor ekibi oynattık. Kitap ödüllü spor karşılaşmaları yaptık. Erzurum'u en meşhur cağ kebap ustaları biz de ikramda bulunalım istediler. Turizmin farkındalığı ortaya çıksın, yeni mesajlar verelim istedik. Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Lokantacılar Esnaf Odası hepsi bize yardımcı oldular. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

İşletmecilerinden Kemal Koç ise koyun ve kuzu etinden yapılan cağ kebapta yalnızca soğan, karabiber ve tuz kullanıldığını söyledi. Cağ kebabının geçmişinin Osmanlı dönemine kadar gittiğini aktaran Koç, "Dedelerimizden kalma bir kebap. O dönem cağ kebap ismi yoktu. Evlerde, yollarda, ilçelerde, beldelerde yapılan bir kebaptı. İlk kez 1985 yılında Erzurum'da ben yapmaya başladım. 3 yılda Türkiye'ye, dünyaya yayıldı. Çin'e bile usta gitti. Şimdi bir sektör haline geldi" diye konuştu.

ucretsiz-dagitilan-500-kilo-cag-kebabi-15-satte-tukendi_2742_dhaphoto5

(DHA)

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Arguvan halkı korku içinde yaşıyor! Evlerine giremiyorArguvan halkı korku içinde yaşıyor! Evlerine giremiyor
Oğuz’dan esnafı sevindirecek kararOğuz’dan esnafı sevindirecek karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum cağ kebabı

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arguvan halkı korku içinde yaşıyor! Evlerine giremiyorlar

Arguvan halkı korku içinde yaşıyor! Evlerine giremiyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan esnafı sevindirecek karar

Oğuz’dan esnafı sevindirecek karar

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Diyarbakır’da hasarlar nedeniyle yıkılma kararı verilen binada ölümü bekliyorlar

Yıkılma tehlikesi bulunan binada ölümü bekliyorlar!

Kırşehir'de yeni başkan belediyenin borçlarını binaya astırdı

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Yozgat'ta 'kar' yağışı

Şehir bir anda beyaz büründü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.