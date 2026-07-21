Ücretsiz tatilin adresi oldu! Bodrum'u, Antalya'yı aratmayan doğa harikası

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan doğal güzelliği, serin suyu ve doğal piknik alanlarıyla dikkat çeken Tağar Çayı, yılın bu dönemlerinde her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası oluyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Çemişgezek'te vatandaşlar, serinlemek ve aileleriyle vakit geçirmek için Tağar Çayı'nı tercih etti. Kimileri çayın serin sularında yüzerek sıcak havadan korunurken, kimileri de ağaçların gölgesinde piknik yaparak tatilin tadını çıkarıyor.

Adana'dan memleketi Çemişgezek'e gelen Bülent Murat, sıcak havalardan kaçmak için ilçeyi tercih ettiğini belirterek, "Aslen Çemişgezekliyim ama Adana'da yaşıyorum. Adana'nın sıcaklığından kaçıp güzel memleketimizin doğasına ve güzel suyuna geldik. O yüzden herkesi Çemişgezek'imize bekleriz. Çemişgezek mükemmel bir yerdir" dedi.

Tağar Çayı'nın birçok ünlü tatil beldesini aratmadığını ifade eden Deniz Alp Akın, "Havalar çok sıcak olduğu için Tağar Çayı'na geldik. Bizim buralar Marmaris, Antalya, Bodrum gibi yerleri aratmıyor. Çünkü bizim suyumuz temiz, soğuk ve insanı serinletiyor. Muhteşem bir tatil geçiriyoruz. Herkesi bekleriz" diye konuştu.

Çayın serin sularında eğlenen çocuklardan Helin Yıldız, "Tağar Çayı çok güzel. Biz burada yüzüyoruz. Annelerimiz oturuyor, piknik yapıyor. Biz ise yüzüyoruz, eğlencel" ifadelerini kullandı.

Ilgaz Özçelik de Tağar Çayı'nda çok eğlendiğini belirterek, "Hem yüzüp serinliyoruz hem de çok eğleniyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte Tağar Çayı'nda vakit geçiren Elif Saran ise "Okullarımız tatil oldu. Havalar çok sıcak. Biz de ailelerimizle gelip burada çok güzel piknikler yapıyoruz. Yüzüyoruz, ailelerimiz yemek ve mangal yapıyor. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Tatilin tadını Bodrum'da ya da Antalya'daymış gibi çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.