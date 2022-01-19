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  4. Üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel son haliyle dikkat çekti! "Boyuna endamına maşallah"

Üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel son haliyle dikkat çekti! "Boyuna endamına maşallah"

19.01.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü çocuğunu Kasım ayında dünyaya getiren ve kızı Leyla'ya kavuşan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Doğumun ardından ailesiyle birlikte tatil için Londra'ya Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. En doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu için "Boyuna endamına maşallah" yorumu yapıldı.

Üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel son haliyle dikkat çekti! "Boyuna endamına maşallah"

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da da ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Doğumun ardından ailesiyle birlikte tatil için Londra'ya giden Korel, burada verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Son halini yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Korel'e takipçilerinden övgü dolu yorum gelirken, bir takipçisinin yaptığı "Boyuna endamına maşallah" yorumu dikkat çekti.

Gözlerden uzak büyütüyor! Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştıGözlerden uzak büyütüyor! Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştı


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Bergüzar Korel Instagram
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