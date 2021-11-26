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  4. Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel'den yeni poz! ''Çaresizce kabullendiğim andır bu''

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel'den yeni poz! ''Çaresizce kabullendiğim andır bu''

26.11.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabında doğumdan 3 gün önceki halini paylaşarak, ''Ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu'' notunu düştü.

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel'den yeni poz! ''Çaresizce kabullendiğim andır bu''

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren güzel oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anneliği tattı. Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum öncesi pozlarına, ''31 Ekim. Doğumdan üç gün önce bi fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu. Anlamadığım, o geçmeyen son günler nasıl şu an ışık hızıyla geçip üç hafta oldu bile.'' notunu düştü.

Bergüzar Korel doğumdan 3 gün önceki halini paylaştı! ''Çaresizce kabullendiğim andır''

Bergüzar Korel doğumdan 3 gün önceki halini paylaştı! ''Çaresizce kabullendiğim andır''

Bergüzar Korel doğumdan 3 gün önceki halini paylaştı! ''Çaresizce kabullendiğim andır''

Kariyeri ve mutlu aile hayatıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki erkek çocuktan sonra, ilk kızını kucağına aldı. İlk iki çocuğuna 'Ali' ve 'Han' adını koyan çift, kızlarına 'Leyla' adını verdi.

Bergüzar Korel doğumdan 3 gün önceki halini paylaştı! ''Çaresizce kabullendiğim andır bu''

Korel, doğumdan sonra paylaştığı kızı Leyla ile pozunu ''Uzunca bir süre süt kokacak buralar'' notuyla paylaşmıştı.

Bergüzar Korel doğumdan 3 gün önceki halini paylaştı! ''Çaresizce kabullendiğim andır bu''


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''Dışkısını ona yedirmek isterdim!''''Dışkısını ona yedirmek isterdim!''
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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