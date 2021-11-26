Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel'den yeni poz! ''Çaresizce kabullendiğim andır bu''

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren güzel oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anneliği tattı. Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum öncesi pozlarına, ''31 Ekim. Doğumdan üç gün önce bi fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu. Anlamadığım, o geçmeyen son günler nasıl şu an ışık hızıyla geçip üç hafta oldu bile.'' notunu düştü.

Kariyeri ve mutlu aile hayatıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki erkek çocuktan sonra, ilk kızını kucağına aldı. İlk iki çocuğuna 'Ali' ve 'Han' adını koyan çift, kızlarına 'Leyla' adını verdi.

Korel, doğumdan sonra paylaştığı kızı Leyla ile pozunu ''Uzunca bir süre süt kokacak buralar'' notuyla paylaşmıştı.



