Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Uçuş görevlisi merak edilen sorunun cevabını verdi! “Uçakların için neden soğuk olur?”

Uçuş görevlisi merak edilen sorunun cevabını verdi! “Uçakların için neden soğuk olur?”

30.12.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçuş görevlisi Kristie Koerbel New York Times’a uçak yolculukları sırasında sıcaklıkların bilerek düşürüldüğünü anlattı. Bazı durumlarda uçağı kasıtlı olarak soğutulduğunu dile getiren Koerbel neden olarak ise uçak içi bayılmaların engellemesi olarak gösterdi.

Uçuş görevlisi merak edilen sorunun cevabını verdi! “Uçakların için neden soğuk olur?”

Uçak seyahatleri sırasında yolculuk boyunca ince bir üşüme hissi mutlaka yaşamışsınızdır. Özellikle uzun süren uçak seyahatlerinde mutlaka yolculara örtünmesi için bir battaniye verilir. Peki uçakların içinin neden soğuk olduğunu hiç düşündünüz mü?

BİLİMSEL BİR CEVABI VAR

iStock-639040784

American Society for Testing and Materials (ASTM International) tarafından yapılan araştırmaya göre yolcuların hipoksi olarak bilinen tıbbi bir durum nedeniyle uçarken daha kolay bir şekilde bayıldıkları ortaya çıktı. Bayılma, vücut dokusu yeterli oksijen almadığında meydana gelir ve yüksek kabin basıncı ve yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötüleştirir. Havayolu şirketleri ise,olay sayısını azaltmak için kalkıştan sonra kabinlerini soğutmaya karar vererek hipoksi sayısını azaltmaya çalışıyor.

İlginizi Çekebilir

“Uçakta tuvaletinizi yaptığınızda pisliği nereye gider?”

“Uçakta tuvaletinizi yaptığınızda pisliği nereye gider?”

 Bagaj ücreti ödemek istemedi! Hareketi gündem oldu

Bagaj ücreti ödemek istemedi! Hareketi gündem oldu

 Tatilinizin kötü geçmesini istemezsiniz! Bu 3 kurala dikkat

Tatilinizin kötü geçmesini istemezsiniz! Bu 3 kurala dikkat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Uçakta tuvaletinizi yaptığınızda pisliği nereye gider?”“Uçakta tuvaletinizi yaptığınızda pisliği nereye gider?”
1540 derecelik erimiş metal kazanına düştü! Diri diri yandı1540 derecelik erimiş metal kazanına düştü! Diri diri yandı
Bir gören bir daha baktı! Hem bacak hem de sırt dekoltesi...Bir gören bir daha baktı! Hem bacak hem de sırt dekoltesi...
Anahtar Kelimeler:
uçak

En Çok Okunan Trend Haberler

Yeni yıllarını kutlamak istemişti! Toplu mesaj skandalı: Kansersiniz

Yeni yıllarını kutlamak istemişti! Toplu mesaj skandalı: Kansersiniz

Böyle intikam görülmedi! Eşinin kendisinin aldattığını öğrenince...

Böyle intikam görülmedi! Eşinin kendisinin aldattığını öğrenince...

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.