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Seyahatte kaos yaşamak istemeyenler buraya! Seyahat fenomeni her tatilinden önceki üç kuralını açıkladı

21.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahat konusunda yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Evie Instagram’dan yaptığı açıklamada her tatilinden önce kontrol ettiği üç kuralı olduğunu söyledi. Sosyal medyada “Mumpacktravel” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Evie, tatillerinde kaos yaşamamanın bu kurallara bağlı olduğunu dile getirdi.

Seyahatte kaos yaşamak istemeyenler buraya! Seyahat fenomeni her tatilinden önceki üç kuralını açıkladı

Tatil yapmak beraberinde planı da getirir. Gideceğiniz yerde sorunla karşılaşmamak adına seyahatinize başlamadan önce mutlaka kontrol etmeniz gereken üç şeyi sosyal medya fenomeni Evie sizler için açıkladı. Seyahat fenomeni kendi yolculuklarında da bu kuralları uyguladığını dile getirdi.

TEMEL ADIMLAR ÖNEMLİ

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Seyahatinizle ilişki olarak detaylara boğulmadan önce Evie, temel ihtiyaçların kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Evie, “Öncelikle pasaportunuzu çıkartın ve süresinin geçerliliğinden emin olun. Bir de sizler için birkaç boş sayfa gerektiğini unutmayın. İkinci olarak gideceğiniz yeri mutlaka araştırın ve vizye ihtiyaç duyup duymayacağınızı öğrenin. Üçüncüsü ise seyahat sigortanızı yaptın. Ayrıca özel seyahat sigortası gereksinimleri olup olmadığını görmek için gideceğiniz ülkelere danışın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vize pasaport seyahat sigorta

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