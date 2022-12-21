Seyahatte kaos yaşamak istemeyenler buraya! Seyahat fenomeni her tatilinden önceki üç kuralını açıkladı

Tatil yapmak beraberinde planı da getirir. Gideceğiniz yerde sorunla karşılaşmamak adına seyahatinize başlamadan önce mutlaka kontrol etmeniz gereken üç şeyi sosyal medya fenomeni Evie sizler için açıkladı. Seyahat fenomeni kendi yolculuklarında da bu kuralları uyguladığını dile getirdi.

TEMEL ADIMLAR ÖNEMLİ

Seyahatinizle ilişki olarak detaylara boğulmadan önce Evie, temel ihtiyaçların kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Evie, “Öncelikle pasaportunuzu çıkartın ve süresinin geçerliliğinden emin olun. Bir de sizler için birkaç boş sayfa gerektiğini unutmayın. İkinci olarak gideceğiniz yeri mutlaka araştırın ve vizye ihtiyaç duyup duymayacağınızı öğrenin. Üçüncüsü ise seyahat sigortanızı yaptın. Ayrıca özel seyahat sigortası gereksinimleri olup olmadığını görmek için gideceğiniz ülkelere danışın" dedi.