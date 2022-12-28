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Sosyal medya fenomeni pilot merak edilen soruya cevap verdi! “Uçakta tuvaletinizi yaptığınızda pisliği nereye gider?”

28.12.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kullanıcıların merak ettiği uçak seyahatleriyle ilgili sorulara cevap veren pilot Garrett, şehir efsanesi haline gelen uçak tuvaletleri konusuna açıklık getirdi. Dünya genelinde uçaklarda sifonun çekilmesinden sonra tuvalet atıklarının hareket eden uçaktan atıldığına dair ortaya konulan iddiaları reddeden Garret durumu tüm samimiyetiyle açıkladı.

Sosyal medya fenomeni pilot merak edilen soruya cevap verdi! “Uçakta tuvaletinizi yaptığınızda pisliği nereye gider?”

Sosyal medya fenomeni haline gelen Garret, bir havayolu pilotu olarak hayatı hakkında, havacılıkta nasıl iş bulunacağından neden uçmaktan korkmanıza gerek olmadığına kadar internette düzenli olarak videolar paylaşıyor. Son olarak Garret, ‘Flywithgarret’ kullanıcı adıyla paylaşım yaptığı hesabından uçak tuvaletindeki atıkların nereye gittiğini anlattı.

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Bazı kişilerin uçakta tuvalet kullanımına ait pisliklerin dışarı atıldığını düşündüğünü ifade eden Garret, “Böyle bir şey söz konusu değil. Uçakta sifonu çektiğinizde aslında bunun dışarı dökülmediğini biliyor muydunuz? Uçağın arkasındaki su tesisatından başka bir bölüme geçiyor. İnişin sonrasında özel araçlar tarafından çekilerek artıldıktan sonra kanalizasyona veriliyor. Uzun mesafeli uçuşlarda tuvaletler bin defadan fazla sifon kapasitesine sahiptir” dedi.

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Pilot uçak tuvalet

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