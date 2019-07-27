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Ucuz ekmek satan işletmelere dava

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ucuz ekmek satışı yapan 6 işletme ile dava sürecinin devam ettiğini, tespit edilen 6 işletmeye daha dava açılacağını söyledi.

Ucuz ekmek satan işletmelere dava

Türkiye’de günde milyonlarca ekmek tüketilirken, 6 milyona yakın ekmek de israf oluyor. Samsun’da da her gün üretilen ekmeğin yüzde 8’i çöpe gidiyor. 200 gram ekmeğin 1,25 TL’den satıldığı Samsun’da fırın sayısının çokluğundan bahseden Başkan Yılmaz, ucuz ekmek satan 6 işletme ile davalık olduklarını, 6 işletmeye daha dava açacaklarını ifade etti.

"YEREL MAHKEME 'UCUZ EKMEK SATABİLİRLER' DEDİ, İTİRZ ETTİK"

Ucuz ekmek satan işletmelerin haksız rekabete yol açtığını vurgulayan Yılmaz Yiğit, “Ucuz ekmek satan işletmelerle alakalı olarak 3,5 aydır devam eden davamız var. Biz bir taban fiyat belirliyoruz. Şu anda 200 gram ekmeğin taban fiyatı 1,25 TL. Ekmeği 1 liraya satan varsa bundan haksız kazanç sağlanıyor demektir. Kaç liraya alıyorlar da bu ekmeği kar marjlarını da koyup, 1 liraya satıyorlar. Ucuz ekmek satan işletmeleri tespit edip, Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriyoruz. Sonrasında dava açıyoruz. Bununla ilgili olarak yerel mahkeme ucuz ekmek satan işletmelere ‘satabilir’ kararı verdi. Bizim aleyhimize karar verdi. Biz üst mahkemeye davayı verdik. Alt mahkemenin kararı bozuldu. Dava süreci tekrar başladı. 1 fırın 5 tane de bayi ucuz ekmek satıyordu. Önümüzdeki günlerde 6 işletmeyi daha dava edeceğiz. İlk önce kendilerini ikaz edeceğiz, örnek kararları göstereceğiz. Sonrasında mahkemeye vereceğiz” dedi.

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"MÜLTECİ FIRINLARI DA YERLİ ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Mülteci fırınlarının sayısının da oldukça fazla olduğunu söyleyen Yiğit, “Odamıza kayıtlı 4 tane yabancı esnaf var. Gerekli belgeleri tedarik etmişler ki odaya kaydını yaptılar. Ruhsatsız üretim yapan da birçok mülteci fırını var. Ruhsat alan mülteci fırınlarının da gerekli hijyenik şartları uyguladıklarını zannetmiyorum. Ruhsatsız açılan bu mülteci fırınları, maliyeye kayıtlı değil, odaya kayıtlı değil, sigortaları yok, sigortalı işçi çalıştırmıyorlar. Yerli fırıncıdan birçok kriter istenirken, onların gider yapmadan üretim yapmaları ister istemez yerli fırıncıyı olumsuz etkiliyor. Yerli fırıncılardan istenilen kriterlerin ve zorunlulukların yabancı fırıncılardan da istenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

"ÜRETİLEN EKMEĞİN YÜZDE 8'İ ÇÖPE GİDİYOR"

Samsun’da üretilen ekmeğin yüzde 8’inin çöpe gittiğinin altını çizen Başkan Yiğit, şunları söyledi:
“İsraf ve ekmek üretimiyle alakalı bilgileri Türkiye Fırıncılar Federasyonundan ediniyoruz. Türkiye’de ülke genelinde günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Samsun merkezinde 180, ilçelerle beraber bu rakam 430’a çıkıyor. Bir işletme yeterinden fazlaysa orada rekabet söz konusu oluyor. Çıkan yasaya göre kalan ekmeğin yüzde 10’u fırınlara geri verilebiliyor. Ayrıca bunlara binaen yetkisi olmayan kişiler de bazı noktalarda ekmek satışı yapıyorlar. Ailelerin fazla ekmek israfı yaptığını düşünmüyorum ama büyük marketlerde kalan ekmekler ertesi sabah kullanılamıyor. Samsun’da fırınlar yüzde 40 kapasiteyle çalışıyorlar. Yüzde 60’lık atıl bir kapasitemiz de var. Samsun nüfusu bugün şu andakinden 10 katına da çıksa rahatlıkla talebi karşılayacak sayıda fırınımız var. Atakum ve Canik’teki nüfusa göre fırın azken, İlkadım’da ise fırın fazla. İlkadım’daki 102 tane fırınımız 330 bin nüfusa bakıyor. Atakum’da 202 bin nüfus var, 38 fırınımız var. Canik’te de 32 fırınımız var. 300 gram ekmek son zamanlarda 200 grama düşürüldü, fiyatı da aşağıya çekildi. Bu israfı Samsun’da biraz azalttı. Samsun’da günlük bin 600 çuval un tüketiliyor. Bu da 500-600 bin ekmeğe tekabül ediyor. Bunun da yüzde 8’lik kısmı israf oluyor. Bu da Türkiye ortalamasının altında.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ucuz ekmek Samsun yılmaz yiğit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sanki iyi bişey yapmış gibi pişmiş kelle gibi sırıtıyor..Ucuz satmakla nasıl haksız kazanç elde ediyor ,Haksız değil haklı kazanç o .Adamlar sürümden kazanıyor..
hadi be git işine,sende ucuz sat tutanmı var.
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