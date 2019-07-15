YEMEK

Ucuz tatlılarda yapılan hilelere dikkat! Tatlı diye bakın neler yediriyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 15.07.2019 04:24 | Son Güncelleme

Her geçen gün artan gıda hilelerinden şerbetli tatlılar da nasibini alıyor. Yedikçe keyif veren şerbetli tatlılar doğru şartlarda hazırlanmadığı sürece sağlık adına büyük risk taşıyorlar.

Ucuz tatlılarda yapılan hilelere dikkat! Tatlı diye bakın neler yediriyorlar

Şerbetli tatlılarda karşımıza çıkan hileler, insan sağlığını tehdit ediyor. Kaliteden yoksun, insan sağlığını tehdit eden bu ürünlerden uzak durmak için öncelikle güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmalısınız. Bir ürün sadece ucuz diye satın almaya kalkışmamalısınız.
Birçok pastane ürününün raf ömrünü uzatmak için bazı üreticiler, doğal şeker yerine mısır şurubu kullanabiliyor. Ancak mısır şurubunun içinde yüksek oranda früktoz bulunuyor. Fruktoz, vücutta yağa dönüşebiliyor. Bu durum ise obeziteye davetiye çıkaran en önemli etkenlerden biri.

Baklava, şöbiyet gibi tatlılarda da büyük aldatmacalar dönüyor. Tereyağı yerine margarin tercih edilebilirken, fıstık yerine bezelye tozu kullanılabiliyor.

Bisküvi, dondurma, helva gibi tatlıların yapımında da kullanılan glukoz şurubu, kan şekerini hızlıca yükseltip daha sonra hızlıca düşmesine neden olur. Bu da hormonal dengesizliklere neden olabilir.

Uygunsuz koşullarda üretilmenin yanı sıra uygunsuz şartlarda saklanan tatlılarda mide problemlerine sebep olabilir.
Sadece fıstıklı tatlılarda değil cevizli şerbetli tatlılarda da hilelerle karşılaşmak mümkün. Kimi üreticiler maliyeti daha da düşürmek için ceviz yerine yer fıstığı kullanabiliyor.

Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için güvendiğiniz yerlerden tatlı satın almaya özen gösterin. Aynı zamanda fiyatı düşük olan tatlılardan uzak durun.

iStock-1146984868 (2)

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!
Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tatlı ucuz tatlı

En Çok Okunan Haberler

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Ata Demirer ile boşanmışlardı! Evlilik itirafı

Ata Demirer ile boşanmışlardı! Evlilik itirafı

Sayan'ı çileden çıkaran yorum! 'Dangalak'

Sayan'ı çileden çıkaran yorum! 'Dangalak'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!

Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!

Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?

Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?

Bahar aylarında sebze tüketimine dikkat!

Bahar aylarında sebze tüketimine dikkat!

Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!

Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!

Yaza girerken yeme alışkanlıklarınızı değiştirecek yepyeni bir etkinlik: Yeme Farkındalığı Festivali!

Yaza girerken yeme alışkanlıklarınızı değiştirecek yepyeni bir etkinlik: Yeme Farkındalığı Festivali!

Baharatları taze ve uzun süre saklamanın püf noktaları

Baharatların taze kalması için mukakkak bunu yapın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.