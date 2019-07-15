Ucuz tatlılarda yapılan hilelere dikkat! Tatlı diye bakın neler yediriyorlar

Şerbetli tatlılarda karşımıza çıkan hileler, insan sağlığını tehdit ediyor. Kaliteden yoksun, insan sağlığını tehdit eden bu ürünlerden uzak durmak için öncelikle güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmalısınız. Bir ürün sadece ucuz diye satın almaya kalkışmamalısınız.

Birçok pastane ürününün raf ömrünü uzatmak için bazı üreticiler, doğal şeker yerine mısır şurubu kullanabiliyor. Ancak mısır şurubunun içinde yüksek oranda früktoz bulunuyor. Fruktoz, vücutta yağa dönüşebiliyor. Bu durum ise obeziteye davetiye çıkaran en önemli etkenlerden biri.

Baklava, şöbiyet gibi tatlılarda da büyük aldatmacalar dönüyor. Tereyağı yerine margarin tercih edilebilirken, fıstık yerine bezelye tozu kullanılabiliyor.

Bisküvi, dondurma, helva gibi tatlıların yapımında da kullanılan glukoz şurubu, kan şekerini hızlıca yükseltip daha sonra hızlıca düşmesine neden olur. Bu da hormonal dengesizliklere neden olabilir.

Uygunsuz koşullarda üretilmenin yanı sıra uygunsuz şartlarda saklanan tatlılarda mide problemlerine sebep olabilir.

Sadece fıstıklı tatlılarda değil cevizli şerbetli tatlılarda da hilelerle karşılaşmak mümkün. Kimi üreticiler maliyeti daha da düşürmek için ceviz yerine yer fıstığı kullanabiliyor.

Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için güvendiğiniz yerlerden tatlı satın almaya özen gösterin. Aynı zamanda fiyatı düşük olan tatlılardan uzak durun.





